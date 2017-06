Nintendo Switch : survit-elle à une chute de 300 mètres ?

Une chute de 300 mètres grâce à un drone

Un pur hasard ou une véritable résistance à toute épreuve ?

Modifié le 01/06/2017 à 12h26

Si vous ne vous étiez jamais posé la question, ça paraît normal. Ceci dit, vous avez désormais la réponse. En société, ça peut servir...Dans la vidéo postée le 31 mai 2017 sur la chaîne UnlockRiver, on voit la Nintendo Switch être attachée à un drone avant que celui-ci ne l'emporte à la hauteur désirée, 1000 pieds, soit 304 mètres. Après une chute de quelques secondes, la console de Nintendo s'écrase sur le sol et on peut clairement voir le Joy-Con bleu être expulsé.Aussi étonnant que ça puisse paraître, toutefois, la console fonctionne au final parfaitement. Si le Joy-Con bleu (celui de gauche) est cassé, le Joy-Con rouge est encore entier. L'écran n'est pas fissuré et la console marche encore : il est possible d'y jouer. UnlockRiver lui confère donc la note de résistance de 9.La chute de 300 mètres n'a donc eu quasiment aucune conséquence sur la console, mais on peut se demander si ce n'est pas un hasard. La console est en effet tombée sur le Joy-Con bleu qui a été expulsé et qui pourrait bien avoir absorbé la majorité de la force de l'impact. L'écran, quant à lui, pourrait avoir résisté du fait du scotch ayant permis d'accrocher la Switch au drone.En tout cas, la Nintendo Switch a résisté à ce test bien mieux que la PlayStation 4 ou la Xbox One qu'elle compte concurrencer. Pas sûr, toutefois, que ce soit un argument valable dans le choix d'une console.