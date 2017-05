Nintendo Switch : des Joy-Con rose et vert pour la sortie de Splatoon 2

Le troisième gros hit de la Switch

Pas avant l'automne

Pour l'heure, l'Europe et le Japon en auront l'exclusivité.Alors que la Nintendo Switch connaît un lancement fulgurant , au point de représenter en avril à elle seule la moitié des ventes de consoles toutes marques confondues aux Etats-Unis, Nintendo continue d'égrainer ses hits pour prolonger le succès : après, puisen avril, le fabricant japonais espère continuer sur sa lancée avec la sortie prochaine de la suite de son hitdevrait sortir le 21 juillet 2017 en France. Et comme pour toutes les grosses licences (, etc), Nintendo a prévu de gâter les collectionneurs. Lors du Nintendo Direct nocturne mercredi 17 mai, le Japonais a annoncé la commercialisation de nouveaux périphériques et accessoires aux couleurs de la plus célèbre des batailles de calamars.Vous pourrez donc acheter, mais pas avant l'automne, des Joy-Con vert et rose néon, un duo de couleur également proposé pour la manette Pro. Attention, ces éditions limitées ne seront pas incluses dans le bundle Nintendo Switchqui sera mis en vente le 21 juillet, comprenant le jeu à télécharger sur le Nintendo eShop. Dans ce pack, les joy-con demeureront rouge et bleu. Le 21 juillet, Nintendo mettra également en vente trois, ainsi qu'une housse de protection aux couleurs du jeu.Le titre suscite une telle attente au Japon que Nintendo est allé jusqu'à mettre en vente dans sa boutique officielle japonaise le carton d'emballage du futur bundle. Pas de console ni de jeu à l'intérieur, juste du carton et du vide vendus 540 yens, soit 5 euros, histoire, pour les plus impatients, de tenir encore deux mois...