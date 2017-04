Nintendo Switch : 7,2 millions d’unités vendues en 2017 ?

Plus de Switch vendues en un mois que de Wii U en six

Vers un succès majeur pour la Nintendo Switch ?

Modifié le 18/04/2017 à 10h19

Le succès du premier mois de vente de la Switch, sortie le 3 mars 2017, permet au cabinet SuperData d'augmenter ses prévisions de ventes de la console pour l'année 2017.Le succès de la Switch se mesure avant tout en comparant les chiffres des ventes de la dernière console de Nintendo avec la précédente. En un mois, selon SuperData, Nintendo a vendu 2,4 millions d'unités de sa Switch. La Wii U, avant d'atteindre un tel niveau, avait été disponible sur les étals pendant six mois. C'est donc un véritable succès commercial porté surtout par le concept de la console.Nintendo a en effet tout misé sur le côté hybride de la Switch, qui peut être à la fois console de salon et console portable. Le groupe n'a pas manqué d'innover, notamment en terme de gameplay, avec ses JoyCon. Et les fans ont été séduits malgré quelques critiques, notamment sur la puissance de la console, largement inférieure à la Playstation 4 ou la Xbox One, et quelques défauts.La dernière console de Nintendo a bénéficié du coup de pouce de la sortie du dernier volet des aventures de Link. Disponible dès la sortie de la Switch,a été encensé par la critique et les joueurs. Nintendo espère faire de même avec de nouveaux titres déjà annoncés, comme le dernier volet de Super Mario Kart, un nouveau Super Mario et la nouveautéSi le succès des jeux est au rendez-vous, les prévisions de SuperData pourraient s'avérer exactes : le cabinet a relevé de 5 à 7,2 millions d'unités le nombre de Switch vendues en 2017. En comparaison, la Wii U n'a été vendue qu'à 13,56 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2012.