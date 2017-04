Nintendo : des accessoires pour la Switch

La batterie se clipsera directement aux Joy-Con

De nouveaux Joy-Con et un dock sont au programme

Modifié le 13/04/2017 à 18h28

Avec la sortie d'une batterie supplémentaire pour les Joy-Con, prévue le 16 juin 2017, Nintendo tente de ravir les joueurs les plus accros. La batterie alimentant les Joy-Con (ainsi s'appellent les manettes de la Nintendo Switch) a beau avoir une autonomie de 20 heures, certains joueurs trouvent cela apparemment insuffisant. Nintendo mettra donc en vente une batterie supplémentaire sous forme d'un compartiment pour deux piles AA qui s'attache directement sur une Joy-Con. Pour le moment, impossible de savoir de quel ordre sera cette autonomie supplémentaire, Nintendo ne communiquant pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, il s'agira sans doute d'un accessoire de niche, l'autonomie de base des Joy-Con étant déjà de 20 heures. Le prix pour l'Europe de cette batterie supplémentaire n'a pas encore été annoncé, mais on sait déjà qu'au Japon, il sera commercialisé 3.280 yens, soit l'équivalent de 28 euros.Autre accessoire prévu pour le 16 juin 2017 : des Joy-Con en coloris jaune néon. Après une gamme exclusivement rose, bleue ou grise, Nintendo joue la carte de la variété. A noter que seule la couleur changera dans ces manettes nouvelle version. Les publics les plus à même d'être intéressés sont donc les joueurs ayant abîmé leur manette et cherchant un remplacement, ainsi que les inconditionnels de la console souhaitant posséder l'ensemble des accessoires existants.Un dock (le même que celui fourni avec la console) sera enfin proposé à l'achat séparément. Il sera disponible le 19 mai 2017. Cet accessoire sera pratique pour les joueurs qui se déplacent de pièce en pièce : il sera possible de le brancher à une nouvelle télévision sans avoir à débrancher un premier dock. Son prix annoncé : 89,99 dollars (85 euros).