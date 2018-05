Firefox 60 : la nouvelle version est disponible

Fini les mots de passe à codes ?

D'autres nouveautés, plus une version entreprise

Modifié le 14/05/2018 à 18h02

La nouvelle version apporte une nouveauté qui plaira à beaucoup et facilitera l'accès a son compte sur les différents sites web.La nouvelle version de Firefox est désormais disponible. Et Mozilla fait fort puisque désormais, il n'est plus forcément nécessaire d'utiliser un code pour s'identifier sur les différents sites web. Avec le support de l'API WebAuthn, il sera possible d'utiliser des clés de sécurité telles que YubiKey, des données biométriques ou la reconnaissance faciale sur les smartphones pour se connecter aux différents sites. Pas d'inquiétude, le mot de passe sera toujours disponible pour ceux désirant rester sur cette méthode d'identification. Mais il faudra désactiver le nouveau mode d'identification, activé par défaut.Cette nouvelle méthode d'identification permet de résoudre des problèmes de sécurité. «», a écrit Mozilla . Mais ce n'est pas encore une méthode qui remplacera complètement le code. «» explique Brad Girardeau, programmeur chez Dropbox dans un blog post Firefox 60 n'apporte pas qu'une nouvelle possibilité d'identification. Par exemple, la page nouvel onglet ou la page d'accueil a aussi été mise à jour. Elle propose désormais plus de contenus et davantage de possibilités de personnalisation. Firefox 60 propose aussi l'affichage de contenu sponsorisé, mais pour l'instant, seulement quelques utilisateurs aux Etats-Unis pourront profiter de cette expérience.Une version pour entreprise est disponible et apporte du neuf. En effet, Firefox Quantum pour entreprise peut être personnalisé par les employeurs. La personnalisation du navigateur permet de répondre aux besoins de l'entreprise pour ainsi optimiser les performances des employés. Firefox 60 est disponible sur Windows, Mac et Linux.