Google Container, l'extension Firefox qui empêche Google de vous tracer

S'isoler des traceurs qui en savent trop sur vous

Modifié le 01/05/2018 à 16h45

Il faut dire que le géant de Mountain View est bien connu pour ses nombreux trackers qui lui permettent d'en savoir plus sur votre activité sur Internet.se positionne comme une solution « non-officielle » à ce problème.Si le fait que Google ne soit pas le roi du respect de la vie privée vous pose problème, vous pouvez désormais passer à l'action. Le pluginvous permet de vous isoler de Google en créant un conteneur à l'extérieur duquel aucune donnée ne sera transmise à Google. Vous pourrez toujours vous connecter à Google et utiliser ses services à l'intérieur même du container. Mais dès que vous utiliserez un lien externe à Google, vous sortirez de ce container et Google perdra tout trace de votre activité.Attention : ce plugin n'efface pas l'ensemble des données que Google a déjà sur vous ou les données qu'il accumulera tant que vous utiliserez l'un de ses services.Seul inconvénient à cette extension : si vous avez l'habitude de vous connecter à d'autres sites via Google, de partager des informations sur Google+ ou d'utiliser tout autre service Google sur des sites tiers, il faudra changer vos habitudes car le plugin désactive toutes ces fonctionnalités.Un mal pour un bien, dirons-nous.