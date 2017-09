Firefox supprime sa barre de recherche

La barre de recherche disparaît de Firefox 57

Comment réinstaller la barre de recherche

Modifié le 11/09/2017 à 14h30

Firefox a donc décidé d'emboîter le pas de Chrome et Edge, qui se sont déjà convertis à l'apparence « uni-bar ».D'après le site ghacks , la prochaine version « Photon » de Firefox, la 57, qui est toujours en cours de développement, tirera un trait sur la célèbre barre de recherche, située en haut à droite à côté du champ de navigation. Un changement qui montre que Firefox s'inscrit dans la continuité des navigateurs Chrome et Edge, qui ont déjà opté pour une interface sans barre de recherche.Cette nouveauté a été révélée par les dernières versions de test de Firefox 57. Outre la suppression de la barre de recherche, des changements majeurs sont attendus pour la nouvelle version du navigateur et des améliorations devraient notamment être apportées à la gestion du multiprocessus ainsi qu'à la gestion de la mémoire.La barre de recherche de Firefox permettait aux utilisateurs de changer facilement de moteur de recherche pour certaines requêtes spécifiques. Sa suppression risque d'accroître un peu plus la domination de Google au détriment des plateformes spécialisées.Mais avant de sombrer dans la nostalgie, sachez qu'il est possible de réactiver la barre de recherche sur Firefox 57, celle-ci étant désactivée par défaut mais pas totalement supprimée. Pour cela, il suffit d'utiliser les outils de personnalisation de Firefox.