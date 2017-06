Firefox Focus est désormais disponible sur Android

Firefox Focus vous offre la confidentialité sans vous empêcher de travailler

Firefox Focus, plus adapté que Tor pour les usages du quotidien

Modifié le 21/06/2017 à 17h38

Après l'affaire Wikileaks, les révélations sur les pratiques de la NSA et d'innombrables cas de vol de données, l'heure est au changement. Pour l'incarner sur les smartphones et les tablettes, le bon vieux Mozilla Firefox fait son entrée en grande pompe. Le nom de son confrère mobile : Firefox Focus.Après son arrivée sur les appareils iOS en novembre 2016, voici que ce navigateur devient disponible pour les millions de terminaux Android. Les publicités y sont bloquées par défaut. Le même sort est réservé aux cookies : lorsque vous ouvrez Firefox Focus, il contient zéro cookie.Malgré la domination de Google Chrome et de Safari, Firefox Focus a toutes les chances de se faire une place de choix sur les smartphones. Bien qu'il ne soit pas le seul navigateur à permettre de surfer en privé, il fait partie des plus connus, ce qui peut lui assurer une certaine popularité auprès des utilisateurs. Par ailleurs, dans certains pays, comme la Russie et l'Inde, Google a déjà été condamné pour abus de position dominante. Conséquence : pour éviter de faire entrave à la concurrence, sur les smartphones Android vendus dans ces pays, les fabricants ne peuvent plus uniquement installer Google Chrome, ils sont obligés d'installer plusieurs navigateurs simultanément. Une voie pour Firefox Focus ?Rappelons également que jusqu'ici, la navigation réellement privée sur un smartphone relevait du rêve. Tor, le navigateur le plus populaire pour surfer incognito sur les ordinateurs, existe bien en version mobile, mais il est très volumineux et nécessite l'installation de deux applications distinctes. De plus, il n'est pas très simple à manier pour un utilisateur non aguerri.