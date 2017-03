Mozilla sort la version 52 de Firefox : quoi de neuf ?

Firefox met un terme aux plugins Netscape Plugin API (NPAPI)

WebAssembly supporté, grilles CSS et alerte sur les site HTTP

Modifié le 08/03/2017 à 11h43

Les cookies, la rapidité ou encore le CSS sont également impactés par cette nouvelle mise à jour qu'il convient de télécharger.L'un des changements majeurs de Firefox 52 par rapport à la version précédente du navigateur est sans aucun doute la fin des plugins NPAPI. La fondation Mozilla avait prévenu dès 2015 qu'elle y mettrait un terme et c'est chose faite : tous les plugins utilisant Netscape Plugin API (NPAPI) ne fonctionneront plus. Tous, sauf un : Adobe Flash. Java ou encore Acrobat, par exemple, sont concernés.Firefox 52 comble également, selon la fondation Mozilla, 28 failles différentes. Sept d'entre elles sont considérées critiques et étaient encore présentes dans la version 51 de Firefox. Firefox 52 bloque également une potentielle attaque utilisant les cookies grâce à la « Strict Secure Cookies Specification » qui empêche désormais un site non sûr de créer un cookie avec le même nom qu'un cookie préexistant et considéré sûr.Firefox 52 supporte désormais WebAssembly qui permet d'améliorer les performances pour certaines applications complexes. Firefox est ainsi le premier navigateur à implémenter ce nouveau système encore peu utilisé par les développeurs mais qui devrait se répandre.La nouvelle version du navigateur de la fondation Mozilla supporte désormais aussi les grilles CSS (CSS grid) ouvrant plus de possibilités aux développeurs.Et on peut noter également un petit détail important pour la sécurité : tous les sites utilisant un protocole HTTP non sécurisé seront notifiés par un cadenas rouge.