Microsoft Edge : la navigation plus rapide avec Brotli

Microsoft va utiliser l'algorithme de Google

Brotli dans Edge ? Pas avant mars 2017

Modifié le 22/12/2016 à 17h04

Le groupe de Redmond a annoncé vouloir intégrer à son navigateur un algorithme bien connu de Firefox et de Chrome : Brotli. Il permet d'accélérer le chargement des pages Internet lors de la navigation et donc de rendre la navigation plus rapide. Un argument supplémentaire pour convaincre les utilisateurs.Le choix de Microsoft, qui fait tout pour convaincre les utilisateurs déçus d'Internet Explorer de donner une chance à Edge, n'est pas anodin : l'algorithme Brotli a été développé par Google. Si le géant de Mountain View a publié l'algorithme en Open Source, la décision de Microsoft de faire appel à son concurrent reste rare. Même si Microsoft avoue que Brotli permet une compression 20 % meilleure.Auparavant, les navigateurs utilisaient l'algorithme Zopfli, jusqu'à ce que Brotli ne soit développé. Intégré par défaut dans Chrome et dans Firefox depuis la version 44, il le sera désormais dans Edge, afin que le navigateur du géant des logiciels puisse tenir tête en terme de rapidité face aux deux acteurs qui dominent le marché.Les utilisateurs de Microsoft Edge devront toutefois attendre quelques temps avant de voir une différence dans la rapidité de navigation sur Internet : si Microsoft a annoncé l'arrivée de Brotli dans Edge, le groupe a également prévenu qu'elle n'aurait pas lieu avant plusieurs mois. Une phase de test est prévue début 2017.L'intégration de l'algorithme Brotli dans Edge, qui en fait de fait un standard pour les entreprises, aura lieu en mars 2017 avec la nouvelle mise à jour Windows 10 Creators Update. Certains utilisateurs membres du programme Windows Insider peuvent toutefois déjà l'utiliser.