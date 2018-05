Chrome va apprendre de vos choix pour l'autoplay des vidéos

Stop à l'intrusion sonore

Chrome va apprendre de vos choix

Modifié le 04/05/2018 à 16h58

Chrome se fiera dans un premier temps à une liste pré-définies de 1 000 sites sur lesquels se lancera automatiquement l'. Au fur et à mesure de vos choix - faire taire ou non tel ou tel site -, le navigateur sera plus à même de prédire votre choix. Bien entendu,Quand vous atterrissez sur un site web, il arrive parfois qu'il joue automatiquement un son que vous n'attendiez pas : une surprise souvent jugée désagréable par les internautes. Certains, pour y remédier, mettent les sites qu'ils veulent en sourdine, comme Facebook qui émet un son dès qu'il y a un message, des sites d'informations, de vente en ligne, ou autres qui possèdent des lecteurs vidéo sur leurs pages. Google explique dans un blog comment Chrome va faire pour vous proposer une navigation complètement personnalisée et moins intrusive, après une nécessaire phase d'adaptation.Impossible pour Chrome de proposer cette solution sans un peu d'aide de votre part. Le navigateur de Google devra en apprendre plus sur vos préférences et analysera votre utilisation et votre historique. Une liste sera alors créée pour une expérience personnalisée de Chrome. Elle changera et s'adaptera en fonction des «».Mais si vous ne possédez pas d'historique de navigation, Chrome a déjà dressé une liste avec les données collectées de ses utilisateurs où ils ont identifié le pourcentage le plus élevé de visiteurs lisant les fichiers multimédias avec son. Le navigateur «» annonce Google sur son blog. Et cette liste s'adapte bien sûr en fonction de votre utilisation de Chrome. La mise à jour de Chrome est donc disponible depuis jeudi 3 mai.