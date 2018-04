Avec Chrome 66 et un casque Oculus, testez la réalité virtuelle

Une fonctionnalité encore expérimentale mais fonctionnelle

Plug & Play : branchez, profitez de la réalité augmentée sur internet

Modifié le 20/04/2018 à 08h55

Quelques mois après que Google ait annoncé que son navigateur supportait la réalité augmentée, un utilisateur de chez Reddit a découvert une nouvelle option cachée dans le menu des fonctionnalités expérimentales de la dernière version de Google Chrome : «».Cette nouvelle option permet aux possesseurs d'un casque Oculus Rift de naviguer sur internet en réalité augmentée. Le fonctionnement de la navigation internet en réalité virtuelle s'appuie sur les mêmes dispositifs techniques de réalité virtuelle de Facebook.Cette fonctionnalité est de base désactivée sur Chrome. Pour l'activer, tapez dans votre barre de recherche « chrome://flags » et cherchez la fonctionnalité «». Cliquez sur le bouton «», choisissez «» et redémarrez Chrome.Une fois cette fonctionnalité activée, il est possible d'utiliser son casque Oculus Rift sur l'ensemble des sites internet, cependant, c'est sur le site d'expérimentation de Google dédié à la réalité virtuelle que l'expérience en VR sera la plus optimisée.Pas besoin de télécharger ou d'installer un quelconque logiciel pour faire fonctionner l'Oculus Rift avec Google Chrome ! En effet, l'APIintégrée à Chrome 66 se charge toute seule de reconnaître votre casque, déterminer votre position et de fournir une fréquence d'images adaptée à votre carte graphique, ainsi qu'à votre casque de réalité augmentée.Pour profiter de cette expérience VR, il suffit donc de brancher son casque Oculus Rift pour profiter de la navigation en réalité augmentée, ainsi que des démonstrations mises en ligne par Google.