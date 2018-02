Le futur bloqueur de pubs de Chrome ? Inefficace selon Adblock

Le bloqueur de pubs de Chrome filtrera moins d'une publicité sur cinq

La majorité des pubs sur Internet respectent les standards de la CBA

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Google va en effet répondre aux standards des «» défini par les géants du secteur. De quoi laisser filtrer la majorité des publicités.En tant que membre de la CBA () qui s'efforce de répondre au problème des publicités gênantes sur Internet en établissant des standards pour les régies et les sites Internet, Google ne va pas bloquer l'intégralité des publicités comme le fait, par exemple, AdBlock. En fait, selon le billet de blog posté par AdBlock le 24 janvier 2018, Google va surtout filtrer les publicités qui ne répondent pas à ce standard.Résultat : le bloqueur de pubs ne va pas éliminer les publicités des pages Internet, ce qui paraît logique : si Google faisait une telle chose, le géant se couperait lui-même l'herbe sous les pieds et réduirait fortement ses revenus publicitaires estimés à plus de 70 milliards de dollars par an sur les ordinateurs et à 50 milliards sur les portables. AdBlock estime que Google Chrome ne va bloquer en réalité que 16 % des publicités.Si AdBlock se permet de donner cette estimation, c'est que l'entreprise a analysé les publicités qui seront effectivement bloquées par Google Chrome : sur 55 types de publicités sur Internet Google n'en bloque que 9 contre 51 pour AdBlock Plus . Ce sont ces neufs types de publicités qui représentent les 16 % avancés par le leader des bloqueurs de pubs. En ce qui concerne AdBlock Plus , AdBlock se vante de bloquer 93 % des encarts publicitaires.La différence entre les deux types de bloqueurs de pubs est la suivante : Google va utiliser les règles de la CBA, tandis qu'AdBlock utilise les règles de l', des règles émises par un comité d'experts indépendants, l'. Certaines publicités, comme les vidéos qui se lancent automatiquement, sont acceptées par la CBA mais ne le sont pas par l', qui a édité des règles beaucoup plus strictes.