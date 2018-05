Firefox : vers des pubs respectant la vie privée

Des liens sponsorisés personnalisés

Tester un modèle publicitaire différent

Modifié le 02/05/2018 à 16h52

Afficher des contenus sponsorisés et personnalisés pour faire croître ses revenus, oui. Vendre les données personnelles des internautes, non. Alors que le bon vieux dicton « si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit » s'applique parfaitement à Google ou Facebook, le navigateur Firefox est toujours à la recherche d'un modèle publicitaire à la fois rémunérateur et respectueux de ses utilisateurs. La piste retenue : via agrégateur Pocket, proposer des liens sponsorisés vers des contenus Web de qualité, en fonction des centres d'intérêt des lecteurs. Un entre-deux, en quelque sorte, permettant d'augmenter ses revenus sans trahir ses idéaux...Fin janvier dernier, la fondation Mozilla avait déjà annoncé un test d'affichage de contenus sponsorisés via Pocket et les onglets de Firefox. Pour mémoire, Pocket, qui permet aux internautes de sauvegarder des articles afin de les lire plus tard, a été racheté début 2017 par Mozilla. Dans un premier temps, quelques bétatesteurs américains pouvaient tester le service. Désormais, tous les utilisateurs de Firefox Nightly et Firefox Beta y auront accès.Tous les utilisateurs américains y auront ensuite droit avec la sortie de Firefox 60, le 9 mai prochain. Aucune date n'est pour l'instant précisée pour le reste du monde. Concrètement, pas de risque de collecte de données personnelles, tout se passe côté utilisateurs. Les contenus sponsorisés apparaîtront dans l'onglet « Recommandés par Pocket », et c'est l'internaute qui personnalisera ses choix, masquera les contenus qui ne l'intéressent pas, voire l'onglet entier. Les seuls éléments collectés par Mozilla seront l'affichage des contenus sponsorisés et les éventuelles interactions avec eux.», explique Nate Weiner, CEO de Pocket, dans un billet publié le 30 avril. «» «