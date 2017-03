L'extension CLIQZ améliore votre expérience de navigation

Actualité sponsorisée

Nous évoquions au mois d'août dernier « l'investissement stratégique » annoncé par Mozilla dans l'entreprise allemande CLIQZ . Quelque mois plus tard, la société, éditrice d'une extension pour Firefox et d'un navigateur encore en cours de développement, rachetait elle-même Ghostery , extension reconnue dédiée à la protection de la vie privée.Le credo de la société tel qu'il est énoncé : développer des technologies afin de rendre Internet plus respectueux de la vie privée et plus facile d'usage. Ce sont en effet très nettement ces motivations qui sont exprimées à travers l'extension pour navigateur CLIQZ.Cumulant plus de 900 000 utilisateurs dans le monde depuis son lancement en juin 2014, l'extension CLIQZ s'articule autour de deux axes : les performances de recherche et la vie privée de l'utilisateur.Côté recherche, il s'agit de s'affranchir autant que possible des moteurs établis. Exit Google, Bing et Yahoo, l'extension pour Firefox permet à l'utilisateur d'effectuer ses recherches directement dans la barre d'adresse et d'observer les résultats s'afficher au fur et à mesure de la frappe ; toujours pertinents, ceux si sont issus duCette technologie consiste à utiliser une data anonymisée générée par la communauté : ce n'est de fait plus un robot qui suggère lequel des résultats est le plus pertinent, mais des humains. Libre à chacun d'ailleurs de faire partie de ce Human Web en activant la fonctionnalité via un interrupteur dans l'extension. Évidemment, l'extension permet, au besoin, d'impliquer d'autres moteurs de recherche.Notez qu'aucun résultat sponsorisé ne sera présenté à l'issue de la recherche et que CLIQZ ne récupère aucune donnée de recherche, sauf anonyme, si et seulement si l'utilisateur l'y autorise.Deuxième grande orientation de l'extension, la vie privée. Il s'agit en effet d'un enjeux de plus en plus majeur auquel répond l'add-on avec trois fonctionnalités différentes :Notez qu'évidemment CLIQZ ne conserve aucune donnée de l'utilisateur, ni IP, ni historique.