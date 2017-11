DuckDuckGo : le moteur de recherche qui protège la vie privée

Les origines de DuckDuckGo

Vie privée et Internet : des enjeux de taille

Avantages et inconvénients de DuckDuckGo

Modifié le 24/11/2017 à 17h23

: vos données de navigation ont un prix, et beaucoup de moteurs de recherche vous suivent à la trace lorsque vous les utilisez. Fréquence d'utilisation, termes recherchés, sites visités, visionnage de vidéos... Aucun de vos mouvements n'a de secret pour Google et consorts.Heureusement, pour se dérober aux yeux des GAFA, il existe des alternatives de plus en plus sophistiquées. DuckDuckGo est l'une des solutions au « flicage » de votre comportement en ligne.a été fondé en 2006 par Gabriel Weinberg, un jeune entrepreneur américain. Le projet vise à créer unqui n'espionne pas ses utilisateurs. C'est d'ailleurs son slogan, affiché en première page :. Il est officiellement lancé le 25 septembre 2008.Uniquement géré par Gabriel Weinberg à ses débuts,se voit adjoindre son premier employé - Caine Tigh - le 30 novembre 2011. La barre du premier million de recherches par jour est atteinte l'année suivante. La start-up de Weinberg s'implique par ailleurs fortement dans les projets libres et open-source , effectuant des donations régulières aux plus populaires d'entre eux comme Tor ou F-Droid. DuckDuckGo est lui-même financé par des dons et des publicités sponsorisées par Amazon ou Ebay.Les révélations d'Edward Snowden sur les pratiques d'espionnage de la NSA apportent depuis ces dernières années un énorme gain de popularité au moteur de recherche. Il atteint ainsi 5 millions de recherches par jour en 2013, cinq ans après son lancement officiel. Le moteur est aussi utilisé dans de nombreux navigateurs libres comme Firefox Un partenariat est même passé avec les concepteurs de Linux Mint, l'une des distributions les plus appréciées de GNU/Linux. En 2017, ce ne sont pas moins de 15 millions de recherches quotidiennes qui sont faites sur le moteur de recherche. Un beau score pourqui est classé 362ème au rang Alexa à l'heure où nous écrivons cet article !Ces dernières années, larevient fréquemment au centre des débats. Un phénomène qui a explosé suite aux révélations de l'informaticien Edward Snowden , un ancien employé de la NSA. Celui-ci dévoile en 2013 que la NSA espionne les utilisateurs d'Internet grâce à divers programmes.Une prise de conscience générale semble alors avoir lieu, montrant au grand public la nécessité d'utiliser des logiciels pour protéger ses données . Un créneau exploité par, qui promet ainsi de ne pas traquer ses utilisateurs : il n'enregistre pas les recherches et refuse le pistage. Le moteur de recherche utilise le protocole sécurisé HTTPS. Il essaye autant que possible de renvoyer vers des sites utilisant ce même protocole.DuckDuckGo va encore plus loin en étant accessible via le réseau sécurisé et anonyme Tor. Le moteur de recherche bénéficie même d'une enclave de sortie, ce qui lui permet d'être joignable sans sortir du réseau Tor. Les communications et donc les recherches sont chiffrées de bout en bout et totalement anonymisées.Tout n'est cependant pas rose. Basé aux Etats-Unis, DuckDuckGo est soumis à la loi américaine. En cas d'incident, la société éditrice pourrait être forcée à collaborer avec les services de renseignement et donc livrer les données privées de certains utilisateurs.On se rappelle ainsi le combat qu'a livré Apple face au FBI suite à la tuerie de San Bernardino en 2016. A cette époque, c'est l'entreprise conceptrice de l'iPhone qui a remporté le bras de fer, empêchant le FBI d'accéder aux données des utilisateurs. Mais rien ne dit que dans le futur DuckDuckGo ne soit pas confronté à un tel cas et doive livrer des données privées.On ne peut en attendant que se réjouir de pouvoir profiter d'unqui n'affiche pas de résultats ou de publicités ciblés selon nos goûts. Lors d'une recherche, les résultats sont totalement neutres. L'utilisateur peut néanmoins appliquer des filtres s'il en ressent le besoin.Ledispose de nombreux avantages, à commencer par un grand respect de la vie privée. DuckDuckGo ne stocke rien sur le navigateur si ce n'est vos paramètres comme le thème ou la langue utilisée. Ces réglages peuvent aussi être enregistrés anonymement dans le Cloud pour les retrouver facilement lors d'un changement de machine.L'autre avantage de DuckDuckGo réside dans sa conception. C'est un, c'est à dire qu'il possède sa propre base de données, mais qu'il s'appuie aussi sur des sources externes comme le font les autres. Parmi ces sources - plus de 400 ! - on trouve Wikipédia, Wolfram Alpha ou encore Bing.Si le moteur de recherche s'utilise comme tout autre de ses comparses, il peut aussi s'utiliser rapidement via des commandes nommées. Leur usage offre un accès rapide à des sites précis ou d'autres moteurs. Par exemple :pour accéder immédiatement à Wikipédia en français. Une fois pris le coup, on ne s'en passe plus !Malgré tout, la plus grande force de DuckDuckGo est aussi sa plus grande faiblesse. Ce qu'on gagne en vie privée, on le perd - un peu - en confort d'usage. Commene connait pas nos goûts, il arrive parfois que les résultats ne correspondent pas à une attente précise. De plus, le moteur n'est pas plus protégé des attaques qu'un autre.Ces petits défauts paraissent cependant bien maigres au regard de ce qu'on y gagne : une vie privée respectée.Et vous, que pensez-vous de DuckDuckGo ? L'utilisez-vous au quotidien ou privilégiez-vous d'autres moteurs de recherche ?