10 millions d’arbres plantés par le moteur de recherche Ecosia

Avec Ecosia, plantez un arbre grâce à vos recherches

10 millions d'arbres plantés et ça n'est pas fini

Modifié le 30/06/2017 à 15h33

Lancé en 2009, Ecosia n'a cessé de croître et de convaincre des défenseurs de la planète. 7 ans après, c'est un seuil historique qui a été franchi : celui du 10 millionième arbre planté.Le principe d'Ecosia est simple : en optant pour ce moteur de recherche alternatif plutôt que le classique Google, il est possible de faire une bonne action. L'entreprise, basée à Berlin, promet en effet de reverser 80 % de ses revenus publicitaires dans la protection de la planète et, en particulier, dans un programme de protection des forêts humides mené par le WWF.Pour ce qui est des résultats de recherche, ce ne sont pas ceux de Google. Ecosia utilise Bing et Yahoo pour trouver les réponses que vous cherchez. Le site est accessible soit directement, soit par le biais d'une extension Chrome qui va ajouter le moteur de recherche aux moteurs de recherche disponibles pour le navigateur.Le 29 juin 2017, dans une vidéo Youtube, le site Ecosia remercie ses utilisateurs de lui avoir permis de franchir le cap des 10 millions d'arbres plantés depuis son lancement. Un nombre qui continue de grossir : selon le site, l'argent pour un nouvel arbre est récolté toutes les deux secondes et ce laps de temps se réduit au fur-et-à-mesure que le nombre d'utilisateurs augmente.Au total, depuis son lancement en 2009, Ecosia a conquis 5,5 millions d'utilisateurs, qui sont actifs tous les mois, et réinvesti plus de 4 millions d'euros issus de la publicité dans le programme de sauvegarde des forêts.