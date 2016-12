Voici le top des recherches Google en 2016

L'Euro et Pokemon Go dominent le classement

Quelles ont été les autres recherches des Français ?

Modifié le 15/12/2016 à 17h06

Google ne s'en prive pas : chaque année, le moteur de recherche publie son classement des recherches les plus effectuées par les Français. Sans surprise, cette année 2016 a été marquée par deux événements : l'Euro 2016, qui s'est déroulé dans l'Hexagone, et le phénomène mondialDeux choses ont passionné les Français en 2016 et elles sont positives : l'Euro 2016 et l'application développée par Niantic Pokemon Go ont dominé les recherches des Français. En particulier, les Français ont voulu savoir comment on installait l'application, la sortie officielle de celle-ci ayant été retardée par Niantic alors que les joueurs l'attendaient impatiemment.Le Tour de France 2016 et les Jeux Olympiques 2016 ont également été deux événements sportifs qui ont capté une bonne partie des recherches des 94 % d'internautes français qui utilisent Google. Le football, sport national, a capté 4 des cinq places chez les sportifs les plus recherchés : Antoine Griezmann, Serge Aurier, Dimitri Payet et Ben Arfa arrivent respectivement à la 1re, 2e, 3e et 5e place du classement, la tenniswoman Marion Bartoli arrivant à la 4e place, notamment à la suite de l'annonce de sa maladie.En 2016, les Français se sont bien évidemment intéressés aux attentats du 14 juillet à Nice (7e recherche de l'année), à la mort de David Bowie, à celle de Prince et, bien évidemment, aux élections présidentielles américaines, dont la tournure a étonné la majorité des observateurs et des spécialistes.Le nouveau président de la première puissance mondiale, Donald Trump, domine d'ailleurs le classement des personnalités politiques les plus recherchées en France, devant l'ex-président Nicolas Sarkozy et le candidat à la présidentielle de 2017 et ancien ministre Emmanuel Macron.