AsteroidOS : l'OS open source pour montre connectée disponible

Une première version basique, mais complète

LG G Watch, LG G Watch Urbane, LG G Watch R

Asus Zenwatch 1, Asus Zenwatch 2, Asus Zenwatch 3

Sony Smartwatch 3

Un avenir déjà réfléchi

Modifié le 18/05/2018 à 13h30

Dans cette première version de AsteroidOS, basée sur Linux, on retrouve «» selon le créateur : les notifications de smartphone, le calendrier, les données météorologiques, un réveil ou encore un chronomètre. Pour synchroniser ces fonctionnalités, il faut utiliser leavec les téléphones Android et l'Bien évidemment, AsteroidOS a publié un SDK, permettant aux développeurs tiers d'intégrer leurs propres applications dans le système d'exploitation.AsteroidOS est ainsi compatible avec les montres :Le système d'exploitation est traduit dans 20 langues, dont l'anglais, le français, le chinois ou encore le coréen.À l'avenir, la plateforme souhaitecomme La Huawei Watch et la Samsung Gear S. De nouvelles fonctionnalités sont également envisagées comme la synchronisation des calendriers, les notifications groupées et même l'intégration d'un assistant personnel directement dans