Fitbit déploie de nouvelles fonctionnalités dédiées aux femmes

Un calendrier au féminin

Modifié le 08/05/2018 à 16h02

Bonne nouvelle pour les femmes connectées ! Ce mois-ci marquera l'apparition sur les produitsde fonctionnalités entièrement dédiées à la santé au féminin. Dans un post de blog , la marque a annoncé que ces services - les plus demandés par la communauté - seront enfin disponibles au mois de mai.Fitbit ambitionne ainsi de créer. Une présentation des choses qui peut faire frémir, mais qui pourrait en réalité profiter aux utilisatrices de la marque. En effet, selon un sondage mené par la marque, 80% des utilisatrices ignorent en combien de phases se découpe un cycle menstruel, et près de 70% ne sait pas en identifier la durée.L'une des principales nouveautés de lasera l'arrivée d'un calendrier spécialement dédié au suivi des règles. Vous pourrez renseigner vous-même la durée de celles-ci, et adjoindre des notes concernant certains symptômes ressentis. L'application vous enverra également des notifications pour vous signaler, deux jours en amont, l'arrivée prévisionnelle de vos règles.Ces ajouts seront bien entendu intégrés aux. Un véritable petit carnet de santé à portée de poignet, qui vous indique également les périodes d'ovulation.Ces nouvelles fonctionnalités très tournées vers lapourraient permettre - en tout cas c'est ce qu'espère la marque - de faciliter les échanges avec les professionnels de santé durant les rendez-vous médicaux.Fitbit avance également que, permettant de prévoir de façon plus précise les cycles menstruels, quel que soit votre profil.Dans les prochains jours, toutes les personnes qui ont indiqué sur leur profil être de sexe féminin recevront une notification pour paramétrer ces fonctionnalités. Ceci est totalement optionnel : si vous n'êtes pas intéressée, vous pouvez tout simplement décliner. Si vous n'aviez pas défini de sexe lors de la création de votre profil, vous pouvez le faire simplement en l'éditant.