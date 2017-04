Bon plan : la Samsung Gear S3 à moins de 300 € !

Réduction et offre de remboursement se cumulent !

Modifié le 27/04/2017 à 10h22

Sur Amazon, la Samsung Gear S3 passe à 345 euros, contre 399 euros en prix de base par Amazon. Cette réduction de 54 euros s'accompagne bien entendu de la livraison gratuite ! Mais au-delà de cette promotion, c'est vers Samsung qu'il faut se tourner pour bénéficier d'une autre remise, sous la forme d'une offre de remboursement de 50€. Celle-ci est valable sur les Samsung Gear S3 Classic ou Frontier.C'est donc une réduction totale de plus de 100 euros, qui permet d'avoir la montre connectée pour 295 euros !Contrairement aux idées reçues, profiter d'une offre de remboursement n'est pas si compliqué que ça. Il suffira d'acheter la montre connectée avant le 31 mai 2017, puis de remplir le bulletin de participation et de constituer le dossier. Celui-ci devra être envoyé avant le 15 juin 2017, et vous recevrez sous 10 semaines un virement bancaire !Prenez donc bien le temps de remplir le dossier et d'y ajouter l'ensemble des documents demandés, pour bénéficier des 50 euros de remise !