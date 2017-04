Les montres connectées ? Inutiles selon le patron de Huawei

Eric Xu ne comprend pas "l'intérêt des smartwatch"

Huawei gagne des prix pour ses montres connectées...

Modifié le 12/04/2017 à 09h30

On pourrait penser que cette réflexion a été faite car la marque a décidé de ne pas entrer dans ce marché puisque son patron le critique mais... ce n'est pas le cas. Huawei construit et vend des montres connectées comme Apple ou Samsung.Le 11 avril 2017, dans le cadre de l'Analyst Summit 2017 qu'organise Huawei, Eric Xu, directeur général par intermittence de la marque, a fait preuve d'une franchise rare. Et le fait qu'il soit directeur général par intermittence n'en diminue pas l'importance au sein du groupe : chez Huawei trois directeurs généraux se succèdent par périodes de six mois. Eric Xu est donc bien un directeur général à part entière.Lors de cette conférence, Eric Xu a répondu à un des journalistes présents qui voulait savoir comment le directeur général d'Huawei voyait le futur des smartphones du fait que de plus en plus d'objets connectés embarqueront les mêmes fonctionnalités. La réponse n'a pas manqué de surprendre :Il y a fort à parier qu'après cette phrase, Eric Xu devra s'expliquer : il a tout simplement critiqué un des marchés d'Huawei et pas des moindres. Le groupe chinois espère en effet convaincre le public avec sa Watch 2 dévoilée au Mobile World Congress 2017 à Barcelone fin février 2017.La Watch 2 a même gagné le prix du meilleur accessoire connecté du MWC 2017 et une version spéciale Porsche est prévue ; on sait déjà qu'Eric Xu ne fera pas partie des clients...