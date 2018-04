Azure Sphere : pour l'IoT, Microsoft se tourne vers... Linux

Azure Sphere : Microsoft entend sécuriser les objets connectés

de nouveaux microcontrôleurs certifiés Azure Sphere ;

un système d'exploitation Azure Sphere ;

un système de cloud pour s'assurer de la sécurité de l'objet.

Modifié le 17/04/2018 à 16h30

Qui aurait cru que la firme de Redmond allait finir par s'appuyer sur Linux pour proposer un système d'exploitation plus sécurisé ? C'est en tout cas ce qui vient d'être dévoilé par Microsoft dans un blog présentant leLe but de la firme est simple : proposer une solution complète et sécurisée pour les objets connectés, trop souvent oubliés d'un point de vue sécurité. Pour cela, Microsoft compte s'appuyer sur trois piliers :Pour son système d'exploitation, Microsoft a décidé de ne pas s'appuyer sur son propre système d'exploitation, mais sur le système libre Linux. Autant dire que ce choix fait couler de l'encre, surtout quand on se souvient que Steve Balmer allait jusqu'à dire en 2001 que Linux était un «». Il est précisé dans le blog que cet OS est construit pour «».En fait, l'OS se basera certes sur un noyau Linux, mais aussi sur des innovations en sécurité créées par Microsoft et sur un système de monitoring de sécurité. Selon la firme, ceci permettra de «».