Internet : vous êtes ultra connecté sans le savoir

Votre alarme a de fortes chances d'être connectée

Votre GPS ? Il reçoit l'info trafic par le réseau GSM !

Modifié le 26/07/2017 à 17h04

Bien sûr, il y a ceux qui possèdent deux téléphones mobiles, un personnel et un professionnel, ce qui fait donc bien deux cartes SIM pour une seule personne. De même, il y a les rares utilisateurs de tablettes dotées d'un modem 4G intégré, pour lequel le propriétaire a pris un forfait data dédié. Mais ce n'est pas là que se trouvent les millions de cartes SIM cachées insoupçonnées chez nous.Ceux qui ont installé ou fait installer une alarme, par exemple, dans une résidence secondaire, savent sûrement déjà que l'alarme a de fortes chances de communiquer avec l'extérieur via le réseau GSM. Cela permet en effet d'être indépendant du réseau téléphonique filaire, tout en évitant par ailleurs que les cambrioleurs coupent le fil du téléphone à l'extérieur de la maison, empêchant à l'alarme de signaler une intrusion. Ces alarmes communiquent parfois via de simples SMS, ou sinon, grâce au réseau GSM classique. Mais vous avez peut-être chez vous bien d'autres appareils connectés sans que vous les soupçonniez.C'est le cas par exemple des voitures récentes : depuis deux ans maintenant, la plupart des constructeurs proposent en option dans leurs véhicules des services connectés, permettant de signaler automatiquement que le véhicule a été accidenté, ou encore, d'appeler un service de conciergerie. Ces services ne passent pas par votre téléphone mobile, mais par une carte SIM préinstallée par le constructeur dans la voiture. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Nombre de voitures récentes s'avèrent être connectées, là encore, avec une connexion GSM, simplement pour transmettre des informations sur l'utilisation du véhicule, par exemple l'usure des pièces, et ce, sans que le propriétaire du véhicule n'intervienne en aucune manière. Il s'agit là de maintenance prédictive, et aussi d'une masse d'informations stratégiques pour les constructeurs.Restons dans la voiture : si vous faites installer un boîtier connecté dans un centre auto, permettant de retrouver votre voiture, ou encore de savoir si vous avez laissé les phares allumés, et même d'être alerté des éventuels excès de vitesse commis par le conducteur, là encore, vous êtes connecté via un service GSM de type 2G ! La carte SIM présente dans l'appareil est associée à un abonnement à vie que vous avez payé sans le savoir en faisant installer le boîtier. Et que dire de votre GPS qui affiche l'info trafic en temps réel ? Vous pensiez qu'il récupérait cette information par la FM ? Que nenni : ces GPS, plusieurs marques en commercialisent, sont eux aussi équipés d'une connexion GSM de type GPRS, qui reçoit les informations routières, et envoie aussi au fabricant du GPS les informations que vous proposez de partager, comme un ralentissement ou un accident sur la route que vous parcourez.Et la tondeuse robot que vous venez d'acquérir, et que vous n'avez pas eu besoin de connecter au Wi-Fi de la maison, mais que vous avez appairée en Bluetooth pour la configurer, vous êtes-vous demandé comment elle obéissait à vos ordres à distance ? Bien sûr, elle a une carte SIM dans le ventre elle aussi ! Carte SIM et abonnement à vie que vous avez aussi payés sans le savoir en achetant la tondeuse.D'autres objets sont connectés sans que vous les soupçonniez, ou sans que vous sachiez comment, notamment, par le biais du réseau à très bas débit du français Sigfox : bacs à fleurs, boîtes aux lettres, stations météo notamment.