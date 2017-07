Google Home débarque en France

Google Home disponible dès le mois d'août

Une enceinte qui fonctionne avec l'Assistant Google

Modifié le 06/07/2017 à 16h13

Dès le 3 août 2017 sur le Google Store, puis ensuite en magasin, les enceintes intelligentes Google Home seront disponibles en France pour 149 euros, ce qui fait de Google la première entreprise à commercialiser des enceintes intelligentes en France, devant Amazon (Amazon Echo) et Apple (HomePod).Les enceintes Echo d'Amazon sont disponibles aux Etats-Unis depuis novembre 2014 pour les abonnés Amazon Prime. Le retard de leur déploiement à l'international, et notamment en France, s'explique par le fait qu'Alexa, l'intelligence artificielle d'Amazon, ne parle et ne comprend pour l'instant que l'anglais et l'allemand. Quant à l'HomePod d'Apple, elle ne sera disponible sur le continent américain qu'à la fin de l'année 2017, et donc plus tard encore en France.Google Home est une enceinte à commande vocale qui fonctionne avec l'Assistant Google : elle peut répondre aux commandes vocales des utilisateurs et interagir avec les appareils connectés compatibles de la maison. Pour lancer une action (allumer la lumière, régler une alarme, lancer Spotify, se renseigner sur la météo etc.), il suffit de prononcer les mots « Ok Google ».Google Home est équipé d'un système de traitement du langage naturel, ce qui lui permet de comprendre facilement les requêtes. Récemment, Google a commencé à déployer une mise à jour pour ses enceintes, afin qu'elles puissent fonctionner comme des enceintes classiques et se connecter en Bluetooth. En effet, jusqu'ici, Google Home ne pouvait lancer que les applications partenaires, directement intégrées aux enceintes.