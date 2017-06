Les lunettes Spectacles de Snapchat arrivent en Europe

Snapchat sort des lunettes avec caméra intégrée

Des Snapbots pour les acheter

Modifié le 02/06/2017 à 15h46

Les lunettes Spectacles de Snapchat sont désormais disponibles à la vente en Europe. Les Spectacles sont des lunettes connectées dotées d'une caméra, qui permettent d'enregistrer de courtes vidéos de 10 secondes (compilées jusqu'à 30 secondes) en vue subjective. Ces lunettes connectées en Bluetooth (pour les téléphones Apple) ou en Wi-Fi (pour les téléphones Android) à votre smartphone vous permettront de partager ce que vous voyez sur Snapchat.Lors de leur sortie aux Etats-Unis, les Spectacles avaient créé le buzz. Et au regard des premières réactions relayées en Europe, nul doute que l'enthousiasme sera au rendez-vous.Tout comme aux Etats-Unis, les consommateurs européens des grandes villes pourront acheter leurs Spectacles dans des Snapbots, des sortes de distributeurs automatiques aux couleurs de Snapchat. A Paris, la Snapbot sera présente sur le port de Suffren près de la Tour Eiffel. Partout en Europe, les Snapbots se sont implantées dans des lieux inattendus et symboliques, tels que le London Eye à Londres (tout au long du mois de juin), au Campo San Barnaba à Venise ou sur la plage de Barcelone. Mais attention pour les Parisiens : la Snapbot ne sera sur les quais de la Tour Eiffel que pour la journée du vendredi 2 juin 2017. D'autres lieux seront ensuite investis.Pour tous ceux qui n'habitent pas dans une grande ville (ou qui n'ont pas envie de se déplacer et de faire la queue), il y a toujours l'option d'achat en ligne via le site dédié. Mais les Snapbots présentent l'avantage de permettre aux utilisateurs d'essayer les lunettes virtuellement avant de les acheter. Les Spectacles sont disponibles en trois coloris (turquoise, corail et noir), et s'affichent à 149,99 euros.