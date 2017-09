Le Wifi sur Android peut être tracé même désactivé

Un scan des points d'accès actif tout le temps ?

Comment supprimer cette fonctionnalité ?

Modifié le 06/09/2017 à 10h03

Le problème n'est pas que le Wifi est traçable, celui-ci étant connu : le problème est qu'il serait traçable même lorsque l'utilisateur l'a éteint.Selon les trois chercheurs qui ont publié l'étude intituléesur Internet le 21 août 2017 , un téléphone Android est toujours traçable. La réponse à la question qu'ils posent dans leur intitulé est tout simplement « non ». Du moins, la seule désactivation du Wifi ne suffit pas.L'envoi des requêtes de test Wifi permet à l'appareil de scanner les points d'accès disponibles. Une fonctionnalité utilisée par certains services, notamment de géolocalisation, pour donner une position plus exacte de l'appareil. Seul souci : lors de l'envoi des requêtes Wifi, l'adresse MAC est envoyée. Unique, elle permet d'identifier l'appareil et donc, théoriquement, de le tracer.Selon Mathieu Cunche, Célestin Matte et Vincent Toubiana, les auteurs de l'étude, toutes les versions d'Android à partir de la 4.3, donc théoriquement la version 8.0 aussi, sont concernées par ce problème. On ne sait pas encore si la CNIL va s'intéresser à la question, puisqu'il pourrait s'agir d'une atteinte à la vie privée de l'utilisateur.En attendant, il est possible de supprimer la fonctionnalité de recherche des points d'accès Wifi en continu. Il suffit de désactiver le paramètre correspondant dans les réglages du Wifi du smartphone. Pour les plus inquiets, le Mode Avion fonctionne, mais il coupe également d'autres services.