TCL veut faire renaître le Palm en 2018

Un nouveau Palm en 2018 ?

Un appareil qui jouera sur la nostalgie ?

Modifié le 01/09/2017 à 09h37

L'entreprise Palm a depuis cessé d'exister : elle a été rachetée en 2010 par Hewlett-Packard, puis a été revendue aux Chinois de TCL Corporation en 2015. TCL est l'entreprise qui produit, sous licence, les appareils BlackBerry, la firme canadienne ayant décidé de se concentrer sur la partie logicielle.TCL détient donc la marque Palm et avait dès le rachat annoncé son intention de la faire revivre, sans pour autant dévoiler les plans qu'elle réservait à l'entreprise. Selon le site néerlandais AndroidPlanet et le site Engadget , TCL aurait finalement l'intention de faire renaître le Palm, le PDA () des années 90.AndroidPlanet n'a pas pu obtenir de Stefan Streit, du service marketing de Palm, plus d'informations sur les produits qui sont prévus. Lors de l'interview, toutefois, Streit a laissé entendre que des smartphones estampillés Palm pourraient voir le jour. Et peut-être une version moderne du PDA.Stefan Streit a notamment précisé que les nouveaux appareils s'adresseront directement à celles et ceux qui, dans les années 90, avaient opté pour le Palm. TCL veut-elle faire jouer la corde de la nostalgie, corde très en vogue en ce moment comme l'a montré Nokia avec son reboot du 3310 ?Quoiqu'il en soit, Engadget précise que les nouveaux Palm ne tourneront probablement pas sous l'OS développé par l'entreprise pour ses PDA originaux. PalmOS est détenu par LG, qui l'a racheté à HP lorsque cette dernière était propriétaire de l'entreprise. LG utilise d'ailleurs toujours PalmOS pour ses tablettes et ses télévisions connectées.