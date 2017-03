Vous laisserez-vous tenter par ce 3310 bling-bling à l’effigie de Poutine ?

Une édition spéciale du 3310 rend hommage à Poutine

Dorures et kitsch pour le 3310 "Supremo Poutin"

Modifié le 07/03/2017 à 15h03

En annonçant le lancement d'une version revisitée du mythique 3310 (retiré des ventes en 2005), Nokia s'est imposé comme la star du Mobile World Congress de Barcelone. On y retrouve notamment le célèbre jeuainsi que certaines sonneries emblématiques. Surfant sur l'enthousiasme généré par l'annonce de Nokia, la marque Caviar a décidé de proposer une édition spéciale du 3310 rendant hommage à Vladimir Poutine.La marque Caviar n'en est pas à son premier coup d'essai et avait déjà proposé des versions bling-bling et kitsch des produits Apple (Apple Watch et iPhone notamment).Avec son édition "Supremo Poutin", la marque Caviar n'a pas fait dans la subtilité. Le téléphone, fabriqué en titane durci, est recouvert de dorures travaillées à la main et un portrait de Vladimir Poutine en plaqué or trône fièrement au dos de l'appareil. Le bouton central, doré lui aussi, est recouvert du blason russe.Mais l'originalité a un prix et il vous faudra débourser pas moins de 99 000 roubles, soit 1 600 euros, pour un 3310 à l'effigie du président russe, contre une cinquantaine d'euros pour un modèle classique. Un prix qui pourrait en refroidir plus d'un, surtout quand on sait qu'il est impossible de naviguer sur le web avec le nouveau 3310, le modèle n'étant pas compatible avec la 3G.