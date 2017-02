MWC 2017 : le 3310 renaît de ses cendres

Nokia dévoile une nouvelle version du 3310

Nokia veut augmenter ses parts de marché

Modifié le 27/02/2017 à 15h28

Plus de dix ans après son retrait du marché, HMD a dévoilé ce dimanche 26 février, au Mobile World Congress à Barcelone, une version revisitée du célèbre Nokia 3310. Contrairement au modèle original, réputé pour sa solidité, le nouveau 3310 est un smartphone puisqu'il sera possible de naviguer sur Internet. En outre, le nouveau 3310 sera doté du célèbre jeu Snake et de différentes sonneries emblématiques du modèle original. Voilà de quoi ravir les nostalgiques...» a déclaré Arto Nummela, directeur de la start-up HMD Global, en charge de fabriquer le téléphone.Le Mobile World Congress a également été l'occasion pour la marque de présenter trois nouveaux smartphones Android, le Nokia 3, le Nokia 5 et le Nokia 6, qui seront vendus à différents prix. Le Nokia 6 est doté d'un écran 5,5 pouces, comprend un processeur Snapdragon 430, 4 Go de RAM et un stockage de 64 Go. Son prix : 299 euros (voir). Le Nokia 5 quant à lui arbore un écran 5,2 pouces IPS 720 x 1280, propose 16 Go de stockage extensible avec carte microSD et 2 Go de RAM, comprend des APN de 5 et 13 Mpx, un lecteur d'empreinte digitale et renferme un processeur Qualcomm Snapdragon 430 ainsi qu'une batterie de 3 000 mAh, le tout, inclus dans une coque métallique et annoncé à un tarif de 189 euros. Enfin, le Nokia 3 présente une dalle de 5 pouces IPS d'une définition de 720 x 1280, 2 Go de mémoire vive et un stockage de 16 Go avec un emplacement pour une carte microSD. La partie photo se résume à un capteur 8 Mpx au dos du téléphone. Il renferme un SoC MediaTek MT6737 et une batterie de 2 650 mAh pour un prix annoncé à 139 euros.Alors que Nokia était le leader des téléphones mobiles entre 1998 et 2011, la marque n'a pas su s'adapter à la concurrence de Samsung et à l'augmentation rapide de la demande de smartphones. La sortie de trois nouveaux modèles et la résurrection d'un modèle phare visent certainement à relancer Nokia sur le marché mondial des smartphones. Une stratégie qui peut s'avérer payante, «» a déclaré Ben Wood, analyste chez CCS Insight.