Samsung : le Galaxy S8 reporté et des chiffres records

Samsung annonce de bons chiffres pour 2016

Le lancement du Galaxy S8 devrait être retardé

Modifié le 24/01/2017 à 18h40

« Samsung Electronics », la division composants, a publié un résultat net opérationnel de 7,4 milliards d'euros, entre les mois d'octobre et de décembre 2016, en hausse de 50,2 % sur un an. Un manque à gagner de 15 à 17 milliards d'euros était prévu. Les diverses crises qui ont touché le géant coréen, notamment celle du Galaxy Note 7 qui prenait feu ou bien encore celle concernant la présidence du groupe, ne semblent donc pas avoir abîmé l'image de marque du groupe.Cette hausse revient pour partie à la division composants de Samsung. Les ventes d'écrans de cette division permettent à Samsung de boucler positivement son quatrième trimestre.L'essor de Samsung ne risque pas de se tarir, car le prix des puces va lui aussi augmenter.La division mobile, de son côté, a bénéficié du succès du Galaxy S7 et S7 Edge , mais aussi de la bonne marge de progression de ses smartphones de milieu de gamme.Le dernier smartphone de sa gamme, le Galaxy S8 , devrait être dévoilé en février 2017, mais pas lors du tout dernier Mobile World Congress de Barcelone . Par ailleurs, en raison des problèmes liés au Galaxy Note 7, ce lancement devrait être retardé. Samsung aimerait procéder à des tests plus aboutis, pour être certain de ne pas commettre les mêmes erreurs.