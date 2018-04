Outlook.com : les messages bientôt chiffrés

Un chiffrage complet des messages sur Outlook

Outlook.com : les pièces jointes aussi seront protégées

Modifié le 27/04/2018 à 13h05

Dans le lot, on retrouve le chiffrage de bout en bout des messages.Il va y avoir du nouveau pour ceux qui reçoivent des messages envoyés depuis Outlook. A la demande de l'expéditeur, ceux-ci pourront être bientôt entièrement chiffrés, afin d'éviter que leur contenu ne soit intercepté pendant le transit sur Internet.Seuls les clients compatibles, pour l'instant, Outlook.com, Office 365 et Outlook sur mobile, seront capables de déchiffrer les messages sans autre intervention de l'utilisateur. Les autres clients de messagerie afficheront seulement un message avec un lien vers une page web d'Office 365, page sur laquelle le destinataire pourra lire le message déchiffré.Outre le chiffrement (optionnel) des messages, Outlook proposera également la fonction "chiffrer et empêcher le transfert". Concrètement, le destinataire d'un message ainsi encodé ne pourra pas le transférer à quelqu'un d'autre.Pour être précis, le message sera transféré, mais son contenu, pièces jointes comprises, sera inaccessible. Même les pièces jointes sauvegardées sur l'ordinateur, issues d'un mail chiffré, ne pourront pas être réexpédiées. Elles ne s'ouvriront pas sur un autre ordinateur, en l'absence de la clef de chiffrement unique.Outre ces fonctions d'encodage, la prochaine mise à jour d'Office 365 comprendra des fonctions de restauration de fichiers pour les comptes OneDrive, ou encore la protection des liens de partage par mot de passe.