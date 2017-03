Gmail : la limite des pièces jointes passe de 25 à 50 Mo pour les mails entrants

Gmail augmente la taille des pièces jointes

Une augmentation qui ne s'applique qu'à la réception

Modifié le 02/03/2017 à 17h18

Gmail est l'un des services de messagerie gratuit les plus populaires et possède des applications mobiles disponibles sur une grande variété de plateformes, dont iOS, Android et BlackBerry OS. Mais la messagerie n'a pas que de bons côtés. Parmi les faiblesses souvent avancées par les utilisateurs, figure la taille maximale des pièces jointes. Un défaut que Gmail a souhaité corriger. En effet, alors que la taille maximale des pièces jointes, à 25 Mo, n'avait pas été augmentée depuis 8 ans, Gmail a décidé de doubler la capacité, la passant ainsi à 50 Mo.La mise à jour a démarré ce jeudi 2 mars 2017, et le déploiement sur tous les serveurs Gmail de la planète pourra prendre jusqu'à 72 heures.Ne vous réjouissez pas trop vite, car bizarrement, l'augmentation de la taille maximale des pièces jointes ne s'applique qu'aux correspondances entrantes. La limite d'envoi n'a, elle, pas évolué, et reste bloquée à 25 Mo. Par ailleurs, la taille maximale de 50 Mo concerne l'ensemble des pièces jointes, vous ne pourrez donc pas ouvrir deux pièces jointes de 50 Mo contenues dans le même mail, tout comme il est impossible d'envoyer deux pièces de 25 Mo chacune dans le même mail.Sur son blog officiel, G Suite de Google (qui comprend Gmail et Google docs) rappelle que pour l'envoi de pièces volumineuses (supérieures à 25 Mo et inférieures à 10 Go), les utilisateurs de la messagerie peuvent passer par Google Drive, qui permet, à l'instar de Dropbox ou Wetransfer, de ne partager qu'un lien.