Gmail a les jours comptés sur XP et Vista

La fin de Gmail sur XP et Vista prévue fin 2017

Les navigateurs ne seront plus mis à jour

Modifié le 10/02/2017 à 11h57

La firme de Mountain View s'allie, de fait, à Microsoft qui aimerait bien que l'ensemble de ses utilisateurs passe sous Windows 10. La raison principale ? Les questions de sécurité.Les deux vieux OS de Microsoft, pour Gmail , voient ainsi leurs jours comptés. Précisément, puisque Google a annoncé que le service ne fonctionnera plus sous sa forme classique dès le mois de décembre 2017. Il reste donc toute une année aux utilisateurs pour s'équiper d'un nouvel OS ou pour accepter le fait d'avoir à utiliser une version restreinte de leur boîte mail.La firme de Mountain View ne va, en effet, pas interdire à ses utilisateurs de consulter leurs mails ni même d'en envoyer. Mais le groupe a décidé de faire basculer automatiquement les utilisateurs de Gmail ayant des ordinateurs sous Vista et XP sur la version HTML du service de messagerie. Pas de fioritures, donc, et pas d'interface graphique ; et, surtout, les possibilités sont limitées à l'envoi et la réception des messages.Si Google a pris cette décision, c'est pour des raisons de sécurité : les personnes ayant XP ou Vista ne disposent au mieux que de Chrome 49 alors que le navigateur Google Chrome en est à sa version 56 . Il en est de même pour Firefox et Internet Explorer : ce dernier n'existe même plus, supplanté par celui d'Edge. Les navigateurs n'étant plus mis à jour, ils présentent des risques pour des failles majeures.Dès le 8 février 2017, les utilisateurs de Gmail naviguant avec une version de Chrome inférieure à la 53 verront s'afficher un message d'alerte.