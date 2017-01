Lavabit, la messagerie utilisée par Snowden, revient

Lavabit fermée par ses créateurs après l'affaire Snowden

L'élection de Donald Trump signe le retour de Lavabit

Modifié le 25/01/2017 à 10h52

Preuve, s'il en fallait, de cette inquiétude : le retour d'une application devenue mythique : Lavabit. Cette application de messagerie avait été utilisée par le désormais célèbre Edward Snowden, pour dévoiler des informations confidentielles.Lavabit avait joué un rôle primordial dans l'affaire Wikileaks mais avait dû fermer ses portes quelques années après son lancement : les autorités américaines qui enquêtaient sur les fuites d'informations confidentielles voulaient avoir les données, elles aussi confidentielles, sur les utilisateurs de Lavabit. Cette dernière aurait été contrainte d'obtempérer si la demande provenait de la Justice.Pour ces raisons, Lavabit avait alors décidé de fermer ses portes. C'est son fondateur, Ladar Levison, qui avait pris cette décision, mettant au placard son travail et réalisant un geste quasiment inédit. Ladar Levison avait préféré renoncer à son entreprise plutôt que de dévoiler aux autorités les informations que ses clients lui avaient confiées.Si l'enquête contre Edward Snowden continue, Ladar Levison semble avoir fait son retour : la messagerie ultra-sécurisée Lavabit est de nouveau disponible. Une nouvelle version a été lancée, cette fois développée pour empêcher les autorités d'avoir accès aux informations des clients, même sous le coup d'un mandat de perquisition. De quoi garantir encore plus l'anonymat.Lavabit propose un système d'abonnement payant à trois niveaux : « confiant », « prudent » et « paranoïaque ». Alors que Trump, mardi 24 janvier 2017, a nommé au poste de gendarme des télécoms Ajit Pai, ouvertement contre le principe de la neutralité du Net, Lavabit risque de connaître un succès fulgurant.