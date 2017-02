Spectacles : les lunettes Snapchat disponibles en ligne

Mise à jour : Suite au succès des Snapbots, distributeurs ambulants mis en place par Snapchat pour la vente de ses « Spectacles » aux Etats-Unis, la société propose désormais de les acheter en ligne. Cependant, seuls les habitants des Etats-Unis peuvent se les procurer par ce biais pour le moment, au prix de 129,99 dollars.



Les lunettes Snapchat, késako ?

Comment se les procurer ?

Modifié le 21/02/2017 à 12h45

Ces lunettes noires, orange ou turquoise, vendues 130 dollars aux États-Unis, permettent d'enregistrer des vidéos de 10 secondes. Leur originalité ? Grâce à un objectif à 115 degrés, la vidéo obtenue est censée être la plus proche possible de la vision humaine.Une fois filmée, la vidéo est envoyée via Bluetooth ou Wi-Fi et mise en ligne dans l'application. Pour lancer l'enregistrement, rien de plus simple : il suffit d'appuyer un bouton situé sur le côté gauche de la monture. S'allume alors un voyant lumineux, et l'enregistrement commence.Et si le smartphone n'est pas disponible pour un transfert immédiat, pas de problème : la vidéo y sera envoyée dès que la connexion avec le smartphone sera effective. Les lunettes ont suffisamment de mémoire pour stocker trois vidéos de dix secondes chacune.Deux faits viennent cependant assombrir le tableau. La batterie des lunettes Spectacles tient aussi peu longtemps que celle d'un smartphone : une journée environ, ou 16 minutes en mode enregistrement. De plus, les lunettes ne sont pas étanches et le fabricant recommande de ne pas les utiliser lorsqu'il fait très froid ou très chaud.Pour le moment, les lunettes « Spectacles » ne sont vendues qu'aux États-Unis. Et attention, il ne s'agit pas de se rendre dans une boutique ! La merveille technologique n'est disponible qu'aux distributeurs jaunes qui sillonnent l'Amérique et ne s'attardent pas plus de 24 heures dans une même ville. Les villes-étapes ne sont pas connues d'avance : l'entreprise au logo jaune et blanc prend le soin de n'annoncer son arrivée que la veille, histoire de rajouter un sentiment d'exclusivité.Dès qu'un client s'approche du distributeur de lunettes, l'écran s'allume. Les boutons correspondant aux trois couleurs des lunettes permettent d'« essayer » virtuellement le gadget avant d'acheter. La première vente s'est déroulée le 10 novembre dernier sur une plage de Venice Beach, en Californie, près du siège de Snap.