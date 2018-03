Top 5 des caméras sport pour garder des souvenirs de vacances en HD

Mise à jour du 01/02 :

Le prix de 600€ initialement indiqué pour la GoPro HERO6 Black a dernièrement été baissé par la marque. Nous avons apporté la correction dans l'article.



GoPro Hero 6 Black

Sony FDR-X3000R

Yi 4K+

TomTom Bandit

Campark ACT74

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Lessont devenues ces dernières années très demandées. Un engouement dû à leur petite taille et leur simplicité d'utilisation. Le matériel électronique embarqué dans ces caméras permet de réaliser des vidéos facilement et sans grosses connaissances techniques. La plupart des modèles actuels peuvent se connecter à un smartphone ou un ordinateur afin de récupérer les images enregistrées rapidement. Des applications dédiées permettent ensuite de réaliser des montages en toute simplicité.Comme vous le verrez dans ce top 5, pas besoin d'un budget élevé pour obtenir des images de qualité. Notre sélection couvre une large gamme de, des modèles à 50€ aux bijoux high-tech à plus de 500€. Ce marché étant bien rempli, nous avons dû faire des choix parmi les centaines d'action-cam existantes.Nous vous invitons ainsi à nous dire dans les commentaires quelle est votrepréférée et pourquoi vous avez craqué pour elle.La marque américaine spécialiste desnous offre une fois de plus un vrai petit bijou pour les amateurs de belles vidéos. Difficile en cette fin d'année 2017 de trouver mieux que cette. Sous ses airs de clone de Hero 5 se cache une vraie merveille d'ingénierie moderne.La petite caméra d'action propose le top des technologies avec notamment untout simplement bluffant. Le processeur GP1 conçu spécialement pour cette caméra peut même monter en, mais on perd alors le bénéficie de la stabilisation électronique. Un fait compensé par la large gamme de réglages possibles, allant jusqu'auL'américaine profite aussi d'un petit écran tactile et du contrôle vocal. GPS et Wi-Fi sont eux aussi intégrés dans le caisson étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur. La GoPro Hero 6 Black nous a impressionnés lors de son test , puisqu'elle affiche une note de 4,5/5. Son seul défaut est son autonomie un peu légère, mais le jeu en vaut malgré tout la chandelle... surtout que le prix initial de 600€ a été baissé et stagne aujourd'hui à 429€ !Face à GoPro, on trouve le japonais Sony et son excellente action-cam. Si cette caméra sport ne permet pas de filmer en 4K à 60 images par secondes, elle n'en reste pas moins une valeur sûre, notamment grâce à uneLane possède pas d'écran tactile, elle se contrôle avec des boutons « à l'ancienne ». Pour avoir le retour d'image en temps réel, il faut utiliser un petit afficheur qui se fixe avec une attache spécifique à l'arrière de la caméra. Au niveau de la qualité d'image, Sony réalise un excellent travail, son action-cam pouvant filmer en. Le rendu final est aussi bon que sur la GoPro, du moins en plein jour. La FDR-X3000R a en effet plus de difficultés en basse luminosité.Tout comme sa concurrente américaine, laembarque un GPS ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth. Elle se démarque cependant avec la pléthore d'accessoires fournis dans le pack dontet un afficheur déporté. Le prix de 600€ est élevé, mais la qualité est au rendez-vous sur cetteCes dernières années, las'est frayé un beau chemin vers le sommet en proposant des caméras sport à l'excellent rapport qualité/prix. Le tout dernier modèle en date, l'action-camvient ainsi empiéter directement sur les plates-bandes de GoPro et Sony.La petite machine propose d'ailleurs les mêmes prestations que la GoPro Hero 6 Black, à savoir des images. Mais tout comme sa concurrente américaine, la stabilisation électronique s'arrête au. Un écran tactile permet de naviguer plus simplement parmi les nombreuses options de cette action-cam. Sinon, levous simplifiera encore plus la tâche. La caméra de Yi Technologies permet même de streamer vos exploits en direct via Wi-Fi.L'autonomie de la Yi 4K+ est aussi un autre atout, puisque laassure 120 minutes d'enregistrement, ce qui est mieux que la GoPro limitée à 90 minutes environ. Finalement, le seul défaut de la Yi 4k+ est son, il faut utiliser un caisson pour les images sous-marines. Mais à 299€, difficile de faire mieux au niveau qualité/prix, c'estSi elle n'est pas aussi récente que les autres caméras sportives de notre sélection, lan'en reste pas moins un excellent choix. Cette petite caméra possède en effet une excellente qualité d'image, filmant jusqu'en. Ce n'est certes pas au même niveau que les modèles haut de gamme actuels, mais ça reste suffisant pour de belles. Il est dommage aussi de constater que la caméra américaine. Elle gère cependant bien les tremblements même sans ce type de dispositif.Lase démarque en fait par son autonomie monstrueuse qui surpasse toutes les meilleures caméras d'action actuelle. La petite machine cylindrique peut en effet filmer pendant. Une autonomie record pour les longues sessions de sport ! Outre sa large, la TomTom Bandit est étanche sans caisson, il suffit juste de lui adjoindre un petit bouchon optionnel. On aime aussi son application smartphone simple d'emploi et très efficace.L'est donc un excellent choix si vous voulez une caméra endurante. Son prix a, de plus, bien diminué ces derniers temps, passant sous la barre des 150€.Lane vous dit probablement pas grand-chose. Sonvaut cependant le coup d'œil grâce à ses spécifications aussi bonnes que sur les modèles bien plus onéreux. Elle peut en effet filmer grâce à son capteur Sony des vidéos. Les ralentis sont possibles aussi en. Il ne faut cependant pas espérer de stabilisation sur vos images.La Campark ACT74 est équipée d'unafin de voir ce que vous filmez. Il est aussi possible de contrôler l'action-cam avec un smartphone via Wi-Fi. Si le GPS est absent, on appréciera les nombreux accessoires fournis avec cette caméra d'action comme un, divers supports et. Il y a même une sacoche pour transporter tous ces accessoires.Si l'autonomie de la ACT74 n'est pas fulgurante (environ), la caméra se rattrape avec un prix plus qu'attractif : 50€ seulement ! C'est donc l'idéal pour un premier achat afin de découvrir le vaste monde des caméras de sport. De quoi faire un beau cadeau de Noël sans vous ruiner !