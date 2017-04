GoPro Fusion : la caméra sphérique 360 degrés par GoPro

Une capture à 360 degrés pour ne rien rater

La GoPro Fusion : une caméra 360 degrés qui filme en 5,2 K

Modifié le 21/04/2017 à 10h43

Cette fois, GoPro vise un secteur naissant : celui de la réalité virtuelle. En particulier, c'est la vidéo à 360 degrés qui intéresse l'entreprise, car elle est, pour l'instant, sous-exploitée.Comme l'explique GoPro sur son blog, dans un billet écrit par Jess Foley, Senior Product Manager of Spherical Solutions, et publié le 20 avril 2017, l'entreprise s'est concentrée sur la résolution d'un problème majeur : le cadrage. En fait, elle a voulu tout simplement supprimer le cadrage, afin de permettre à l'utilisateur de filmer tout ce qui l'entoure. C'est ainsi qu'est née Fusion, la caméra 360 degrés de GoPro.Nicholas Woodman, fondateur et PDG de l'entreprise, confirme cette vision et précise que la Fusion, c'est comme «», chacune filmant de son côté. Et l'utilisation possible d'un tel appareil est claire : il s'agit d'entrer dans l'ère de la Réalité Virtuelle et de permettre aux créateurs d'exploiter les nouveaux dispositifs.La Fusion de GoPro, dont la commercialisation est prévue à l'Automne 2017 et dont le prix n'a pas été communiqué par l'entreprise, offrira une qualité d'image assez exceptionnelle, puisqu'elle filmera en 5,2 K et en 30 fps. Mais ce qui est intéressant est que d'une vidéo à 360 degrés, l'utilisateur pourra extraire un angle de vue pour en faire une vidéo normale grâce à la fonction OverCapture.De fait, la caméra sera bien évidemment prête à fournir un contenu pour la Réalité Virtuelle, mais également un contenu simple et même des photos. Un appareil complet avec lequel GoPro espère conquérir le marché des caméras sphériques.