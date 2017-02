Ecrans Slidenjoy : une date de sortie et des précisions

Les premiers écrans Slidenjoy devaient sortir fin 2015

100 000 Slidenjoy produits par mois en 2018 ?

Modifié le 10/02/2017 à 18h02

Le bruit commençait à courir sur la Toile que Slidenjoy allait rejoindre la (longue ?) liste des projets Kickstarter qui ne verraient jamais le jour, car trop ambitieux, ou en manque de financement, ou tout simplement, faute d'avoir trouvé un marché. Dans le cas de ces écrans qui se collent, littéralement, au dos d'un ordinateur portable, et se déploient, d'après les vidéos, d'un simple geste, des deux côtés de l'écran principal, nulle doute que les clients seraient nombreux. A tel point d'ailleurs que plusieurs milliers de pré-réservation ont déjà été enregistrées par Slidenjoy, contre un acompte de 60 €.Alors, pourquoi Slidenjoy, qui devait sortir fin 2015, puis courant, puis, fin 2016, est tellement en retard ? Manifestement, c'est un problème de passage des versions prototypes, fonctionnelles, à la production industrielle. Mais ces soucis sont, semble-t-il, en bonne voie de résolution, et les dirigeants de Slidenjoy, installés en Belgique, nous ont formellement affirmé que les 1 500 premiers exemplaires seraient livrés aux premiers clients à avoir cru en eux sur Kickstarter.Courant juillet, ce sont les 5 000 clients qui ont déjà pré-réservé un Slidenjoy et qui seront livrés, ainsi que tout ceux qui feront la démarche dans les prochains mois, avant le lancement.Enfin, en septembre, 50 000 Slidenjoy seront livrés à tous les Médiamarkt européens, qui ont obtenu l'exclusivité de commercialisation du produit lors de son lancement.En 2018, Slidenjoy affirme pouvoir produire 100 000 écrans par mois ! Il faut dire que les tarifs annoncés sur le site de Slidenjoy, même s'ils devraient être plus élevés en magasin, sont raisonnables. Environ 420 euros pour le premier modèle, sachant qu'il s'agit d'une question de finitions, et non de performances. Chose notable, les prix sont les mêmes, du moins pour l'instant, que les écrans soient 13, 15, ou 17".Nous avons demandé comment les Slidenjoy seraient alimentés et connectés aux ordinateurs portables : si le sujet de l'alimentation reste mystérieux, (y-aura-t-il une batterie intégrée ? quel impact sur l'autonomie du portable ?) on sait que la connexion vidéo se fera en revanche via l'USB, en utilisant la technologie Displaylink, déjà présente dans de nombreux boitiers / cartes vidéos externes. Pas de quoi jouer à des jeux en 3D sur trois écrans donc, mais parfait pour des applications bureautiques, ou pour de la vidéo, avec la promesse d'une qualité d'affichage HD.Voilà des informations qui devraient rassurer ceux qui ont déjà versé un acompte, parfois, depuis plusieurs mois.