Bon plan : le boîtier PC gamer Fractal Design à 79,90€ au lieu de 119,90€

Attention, quantité limitée

Sobriété et efficacité

Modifié le 30/04/2018 à 11h58

À l'occasion des, il est possible de trouver de nombreuses offres sur des composants et périphériques informatique chez. Des offres comme celle concernant le boîtier Define R5 Black de Fractal Design qui voit son prix baisser de 33%, passant de 119,90 euros à 79,90 euros.Une belle ristourne pour ce boîtier gamer qui perd 40 euros. Attention toutefois, car cette offre n'est valable que jusqu'à la fin des French Days, et dans la limite des 150 premières pièces vendues. Ne perdez donc pas trop de temps si ce produit vous intéresse.Spécialiste du boîtier PC, Fractal Design offre avec ceun châssis qui mêle élégance et efficacité. Pensé pour accueillir des cartes mères ATX, Micro-ATX et Mini-ITX, il propose huit baies capables d'héberger des disques durs 3,5 ou 2,5 pouces, et deux emplacements dédiés aux SSD. Assez spacieux, il permet de gérer les câbles avec simplicité et efficacité. Deux ports USB 2.0 et deux ports USB 3.0 en façade viennent compléter ce boitier.Mais les avantages du Define R5 Black ne s'arrêtent pas là, puisqu'il est livré avec deux ventilateurs silencieux de 140 mm Dynamic GP14, et pourra en accueillir neuf au total, tout comme des radiateurs si vous optez pour ce type de refroidissement. Enfin, ce boîtier mise sur une faible nuisance sonore grâce à un contrôleur de vitesse 3 positions pour les ventilateurs, et son matériau insonorisant ModuVent.