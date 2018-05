Bon plan : une ribambelle de promos chez Razer pendant le Razer Frag Fest

Aujourd'hui ou jamais

S'il y a une chose à préciser d'emblée, c'est que lene dure qu'une seule journée, et que c'est aujourd'hui. Ne perdez donc pas trop de temps à tergiverser si vous souhaitez profiter de ces offres sur le matériel Razer. Le constructeur spécialisé en matériel gaming a en effet décidé de multiplier les offres sur son catalogue, et vous pourrez découvrir des réductions pouvant aller jusqu'à 50%.Niveau accessoires, vous pourrez par exemple découvrir le casque Kraken Pro 2015 en version noire à 39,99 euros au lieu de 89,99 euros, tandis que la souris dédiée aux FPS Basilisk passera à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros. Une autre souris, la Naga Epic dans sa version Chroma, tombera pour sa part à 110,99 euros , au lieu de 159,99 euros normalement. Une très jolie sélection de claviers est aussi à l'ordre du jour avec par exemple le Razer Ornata , qui mêlemécaniques et membrane, et qui est disponible à 67,99 euros au lieu de 89,99 euros.Mais le cœur de cedemeure sans doute les nombreuses réductions offertes sur les PC portables de la gamme Blade, qui peuvent perdre jusqu'à 300 euros selon les modèles. Ainsi, le Razer Blade Pro dans sa version 17 pouces Full HD voit son prix passer de 2399,99 euros à 2099,99 euros. Une bonne affaire pour ce portable équipé d'un processeur Intel Core i7-7700HQ, d'une GeForce GTX 1060, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 256 Go et d'un stockage additionnel de 2 To.Sachez aussi que pour l'achat d'un Razer Blade équipé d'un processeur Core i7, vous pourrez obtenir un pack de jeux et logiciels comprenant FL Studio, Civilization V, Cuphead ou encore Eurotruck Simulator 2, une valeur de 350 euros. Dernière chose à savoir, les frais de ports sont offerts pour tout achat supérieur à 59 euros.