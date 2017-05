Orion X, le PC le plus puissant du monde !

Deux PC en un

4 cartes graphiques dernier cri

Modifié le 18/05/2017 à 14h35

Des performances énormes, mais elles ont un prix, hors norme lui aussi : plus de 30.000 euros !Vous trépignez à la lecture de la fiche technique de la Xbox Scorpio annoncée par Microsoft pour la fin de l'année ? Attendez de découvrir celle, ahurissante, de l'! Assemblé par le constructeur britannique Overclocker, il promet de projeter les gamers dans l'inconnu : imaginez pousser tous les paramètres d'affichage au max sans même affoler les ventilos. De toute manière vous n'entendrez rien, puisque vue la mécanique de l'Orion X, Overclocker a opté pour un triple watercooling. Énorme, on vous dit.Ouvrons le capot pour découvrir les entrailles de l'engin : l'Orion X est en fait l'assemblage astucieux decohabitant dans un seul boîtier. Il est animé par deux processeurs Intel Core i7 : le premier, un 6950 X à 10 coeurs installé sur une carte mère Asus X99 Rampage V Extreme Edition 10. Le second est un Core i7 7700 installé sur une carte mère Asus Rog Strix, le tout cadencé par 64 Go de mémoire vive Corsair Dominator Platinum en DDR4. Les 2 configurations partagent certains composants, tels l'alimentation de 2.000 watts et le système de refroidissement à eau déjà mentionné. Cerise sur le gâteau, la garantie de 3 ans vous assure la mise à niveau gratuite des processeurs et des cartes graphiques pendant cette période.La carte graphique, justement ou plutôt les cartes graphiques : elles sont au nombre de quatre, des Nvidia Titan X Pascal tournant à 12 Go de mémoire dédiée en GDDR5. La première configuration est privilégiée avec trois cartes, la seconde embarquant la dernière.Le stockage est lui aussi abyssal : 5 disques SSD assurant 4,2 To de stockage rapide, auxquels vous ajoutez 2 disques durs Seagate Barracdu de 10 To chacun. Maintenant, en voici le prix : 25.000 livres sterling, soit, un prix à la hauteur du poids de l'Orion X : 50 kg. Intéressé ? Rendez-vous sur la boutique en ligne officielle