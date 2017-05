Tesla double la longévité de ses batteries domestiques

Tesla double l'autonomie de ses batteries domestiques

Une découverte encourageante pour les voitures électriques

Modifié le 10/05/2017 à 17h54

Alors qu'une équipe de Tesla disposait de quatre années pour faire des recherches sur l'amélioration de la longévité des batteries à usage domestique, il lui a fallu très peu de temps pour découvrir comment lutter contre la dégradation des batteries lors de la charge et la décharge des appareils. En effet, le personnel dédié à cette tâche a atteint l'objectif fixé, à savoir doubler la longévité des batteries, dès la première étape.Menée par Jeff Dahn, un spécialiste des batteries à l'origine des batteries lithium-ion, l'équipe de Tesla s'est aperçue qu'il suffisait d'ajouter une couche d'aluminium pour doubler la longévité des batteries. Les batteries à usage domestique de Tesla (Powerwall et Powerpack notamment) sont vendues à des entreprises, comme Apple, ainsi qu'à des services publics.En dépit de cette avancée très rapide, les équipes de Tesla ne comptent pas s'arrêter là et souhaitent mettre à profit le temps qui leur reste pour continuer les recherches afin de proposer les batteries les plus performantes qui soient.Et si cette découverte ne concerne que les batteries à usage domestique, elle constitue une amélioration très encourageante pour les batteries des véhicules électriques de Tesla. En effet, l'amélioration des batteries des voitures afin de réduire leur coût en énergie est également au cœur des objectifs de Tesla.