Raspberry Pi Zero W : le Wi-fi et le Bluetooth en plus

Le Raspberry Pi Zero acquiert le wifi

Le Raspberry Pi Zero W déjà en rupture de stock ?

Modifié le 01/03/2017 à 10h19

Fort de ce succès, la Rasberry Foundation a continué de produire de nouveaux mini-ordinateurs de moins en moins cher. Dernier en date : le Raspberry Pi Zero W.La nouvelle est de taille et ravira les fans de ce mini-ordinateur : le Raspberry Pi Zero est maintenant doté de Wi-fi et de Bluetooth. Ces nouveautés lui permettent de se connecter à Internet et à d'autres appareils et donc d'en multiplier les usages. Car le Raspberry Pi Zero, lui, n'avait pas de connexion Internet et cela pouvait poser problème pour certains projets.Naturellement, il va falloir y mettre le prix pour s'offrir ce petit bijou qu'est le Raspberry Pi Zero W : 10 dollars. Bien moins cher qu'un ordinateur classique mais deux fois plus cher que le Raspberry Pi Zero qui affiche le prix de 5 dollars, un record pour la Raspberry Foundation. Rappelons que la fondation propose également le Raspberry Pi 3, plus complet mais également plus cher, à un peu plus de 40 euros pièce.Malheureusement, le succès a été tel que, selon NextImpact, le nouveau modèle du Raspberry Pi Zero W est déjà en rupture de stock chez certains revendeurs. Il fallait toutefois s'y attendre : à 10 dollars (un peu plus de 10 euros en France) l'ordinateur complet de wifi, il y avait de fortes chances qu'il parte comme des petits pains.Mais les plus chanceux qui ont pu en acheter un, peuvent aussi s'offrir le nouveau boîtier pour les Raspberry Pi Zero et Zero W à 6 euros et par conséquent, faire monter la facture aux alentours de 16 ou 17 euros selon les revendeurs.