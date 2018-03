In-ear, circum-aural, Bluetooth... On vous dit tout sur les écouteurs

Oreillettes classiques (earbuds)

Casque supra-auriculaire

Nous passons maintenant aux écouteurs supra-auriculaires (ou supra-aural). Ces écouteurs viennent se poser sur les cartilages de l'oreille et ne rentrent donc pas dans le canal auditif comme le font les intra-auriculaires. Les supra-auriculaires se trouvent sous la forme de casques à arceaux, souvent pliables, ce qui en fait d'excellents compagnons pour la mobilité. Leur isolation phonique est cependant moins bonne que les intra.







Au niveau du confort, ça va du moyen au très bon. Si le casque exerce trop de pression sur l'oreille, des douleurs peuvent se faire sentir à l'usage. L'idéal est de faire des essais en magasin avant de vous décider.



Pour un confort optimal, nous vous recommandons le JBL T450BT. Ce casque supra-aural fonctionne en Bluetooth tout en étant pliable. Il peut ainsi se transporter partout. La qualité sonore est au rendez-vous, comme souvent chez JBL. Pour moins de 50€, c'est un excellent choix si vous souhaitez profiter d'un bon son sans pour autant vous couper totalement du monde extérieur.



Casque circum-auriculaire





Voici le dernier type d'écouteurs qu'on peut trouver sur le marché. Les casques circum-auriculaires - ou circum-aural - viennent complètement entourer l'oreille, les coussinets se posant sur la boite crânienne. Au niveau de l'isolation phonique, c'est le top ! La reproduction sonore est aussi à son paroxysme. De nombreux joueurs s'équipent avec ce type de casque qui leur permet de se concentrer sur les sons du jeu.



En revanche, ces écouteurs sont très imposants, ce qui les limite souvent à un usage sédentaire. Certains constructeurs arrivent à réduire leur taille, mais il reste assez difficile de les transporter. On notera aussi que les casques circum-auriculaires peuvent vite devenir désagréables à porter à cause d'une sensation de chauffe au niveau des oreilles. Les personnes portant des lunettes seront elles aussi désavantagées, ce type d'écouteur appuyant sur les branches et pouvant provoquer des douleurs.



Parmi les écouteurs circum-auriculaires que nous recommandons, le MSI Immerse GH70 est une petite perle pour les gamers. Ce casque produit un excellent son tout en restant confortable à porter pour les longues sessions de jeu. Comptez une centaine d'euros pour vous le procurer. Si vous cherchez un modèle plus nomade, le Bose QC 35 II est au top. Il offre un son parfait doublé d'une isolation phonique passive d'excellente qualité. Un must-have dont le prix élevé de 380€ est justifié par sa qualité. Page suivante > Modifié le 14/02/2018 à 17h01

Sur le marché actuel des écouteurs, on distingue habituellement deux types d'oreillettes et deux types de casques - chacun avec ses avantages et ses inconvénients.Aussi nommés, ce sont les modèles les plus basiques. On en trouve en général gratuitement dans les boites de smartphones ou de lecteurs MP3. Les écouteurs viennent se positionner à l'entrée du canal auditif. Leur confort est assez moyen, et l'atténuation des bruits ambiants quasiment nulle. La tenue n'est pas suffisante pour les utiliser en courant ou en faisant une activité mouvementée.Le principal avantage des< réside dans leur prix, souvent inférieur à 10€. Bien entendu, n'espérez pas un son au top, mais ce type d'oreillette peut toujours dépanner en cas de besoin.Sans atteindre des sommets, on distingue quelques écouteurs classiques de bonne qualité comme les. Comptez entre 15€ pour vous procurer cesComme leur nom l'indique, les- ouen anglais - viennent se placer dans l'oreille. Ils épousent la forme du canal auditif afin de procurer une meilleure expérience sonore ainsi qu'une bonne isolation passive. Les écouteurs intra sont vendus avec deux ou trois paires d'embouts en caoutchouc ou en silicone. Ce sont ces derniers qui assurent l'isolation du bruit ambiant.Lessont très plébiscités actuellement car ils allient un très faible encombrement à une bonne restitution sonore doublée d'une isolation passive du bruit ambiant. Leur forme fait qu'ils tiennent bien en place lors d'activités sportives.Au niveau des défauts, on notera que ce type d'écouteur manque souvent de basses, la faute à leur petite taille. Il arrive aussi que certains utilisateurs les trouvent désagréables à porter parce qu'ils rentrent dans l'oreille.Parmi les centaines de références du marché, notre préférence va aux excellentsqui délivrent un son quasiment irréprochable. Le budget reste cependant élevé - plus de 90€ - c'est pourquoi nous vous recommandons en petit prix les écouteurs. Ces intra-auriculaires sont vendus à 20€ environ.