Casque audio sans fil : les meilleurs modèles du moment

Modifié le 19/09/2017 à 16h42

Avec son modèle deMDR-1000X, Sony allie confort et performance audio. Les coussinets épais et l'arceau souple permettent un port prolongé du casque sans aucun désagrément - même si l'arceau aurait mérité d'être un peu plus solide.L'appairage duest simple et rapide, et son autonomie en mode Bluetooth et réduction de bruit avoisine les 20 heures.Côté audio, la lecture offre un son équilibré avec des voix chaleureuses distinctes et des basses bien définies. La réduction de bruit active permet de s'immerger totalement dans la musique, mais Sony a aussi pensé à ceux qui veulent interagir avec le « monde extérieur » sans être obligés d'enlever leur casque :Le casque est fourni avec :Son prix :Largement plébiscité par les médias, leBose QuietComfort 35 offre de hautes performances audio.Ceest solide, robuste et confortable à porter. Avec sa grande souplesse, on finirait presque par oublier qu'on la sur la tête... s'il n'avait pas une légère faiblesse de maintien qui a tendance à le faire glisser dès qu'on tourne la tête un peu trop vivement.L'appairage multipoints permet de le connecter à deux périphériques à la fois - pratique pour écouter de la musique sur un PC tout en restant connecté à son téléphone.Son autonomie de 20 heures en Bluetooth et de 40 heures en filaire est plus que confortable, d'autant qu'il bénéficie de l'indication vocale du niveau de batterie. Côté qualité sonore, la lecture des pistes est équilibrée et les voix bien marquées, mais l'ensemble peut manquer de linéarité.La réduction de bruit active est exceptionnellement performante, au point qu'on ne s'entend même plus parler soi-même... un peu perturbant.Le casque est fourni avec :Son prix :LePlantronics Backbeat Pro 2 est un casque performant, intelligent et beau. Que demander de plus ?Esthétique, ceest aussi confortable grâce à des oreillettes ergonomiques, simple à utiliser avec son système d'appairage multiple, et endurant avec une autonomie de 23 heures.Comme pour tous les modèles présentés dans cette sélection, leoffre un son d'excellente qualité avec des basses propres et précises, des aigus détaillés et des voix qui se détachent clairement. Le petit bonus qu'on apprécie beaucoup : le capteur de mouvement met la musique en pause automatiquement lorsque l'on retire le casque.Le casque est fourni avec :Son prix :Sennheiser propose ici unextrêmement complet, confortable et performant.En métal et en cuir, le modèlecumule tous les bons points : esthétique, robuste, confortable, facile à appairer... Il se fait oublier même pendant un port prolongé, et est doté d'un très apprécié contrôle vocal.Trois heures de charge suffisent à lui redonner 22 heures d'autonomie, idéal pour lesqui ne peuvent quitter leur casque que quelques heures par journée, le temps de dormir - et encore.Côté son, les pistes sont parfaitement équilibrées entre graves et aigus. Mais un petit bémol qui peut en faire hésiter certains : la réduction de bruit altère légèrement la qualité audio... et ne peut pas être désactivée !Le casque est fourni avec :Son prix :Parrot nous fait une excellente surprise avec sonZik 3. Performant et design, il se décline en plusieurs versions plus ou moins sobrement colorées - on appréciera ce vaste choix dans les tons (ne cherchez pas, ce n'est pas une contrepèterie).Au-delà du design urbain très soigné, ceest aussi plutôt confortable, mais la pression sur le crâne se fait sentir après quelques heures d'utilisation. Grâce à son application dédiée particulièrement complète, il est doté de nombreuses fonctionnalités. Toutefois, son autonomie de 8 heures en Bluetooth et de 18 heures en filaire est plutôt décevante.La qualité sonore duoffre une excellente précision, mais peut parfois manquer d'un peu de tranchant. La réduction active du bruit permet une écoute en totale immersion. Enfin, tout comme le Plantronics, cecoupe la lecture de la musique lorsqu'on le retire.Le casque est fourni avec :Son prix :Doté d'un arceau réglable très souple, lesans fil est très confortable et tient bien sur la tête. En revanche, l'arceau a tendance à exercer une pression qui se fait sentir assez rapidement et rend l'écoute moins agréable.Sa puce W1 permet de le connecter très rapidement à un système Apple, que le casque reconnaît dès qu'il en est proche. Equipé du système de charge rapide, il offre 2h d'écoute avec seulement 5 minutes de charge. À charge complète, lepropose 40 heures d'écoute !Côté audio, comme bien souvent chez Beats, les basses sont très présentes. Si le son manque un peu de précision, il est toutefois agréable de s'apercevoir que la qualité est identique en Bluetooth et en filaire. Et même sans la réduction de bruit active, ce sont les oreillettes rembourrées qui réduisent le bruit ambiant.Le casque est fourni avec :Son prix :JBL propose unqui fait le minimum, mais qui le fait bien.Son arceau textile et son poids de seulement 232g rendent ceconfortable. Facile d'utilisation, il est aisément commutable d'un appareil à l'autre. Côté autonomie, il n'a rien à envier avec des modèles concurrents : 20 heures d'écoute pour 2 heures de charge.On reconnaît dans le son la signature JBL : une très bonne qualité sonore, avec des aigus très présents - à la limite du strident si on pousse le volume un peu trop loin. Le casque n'étant pas équipé de la réduction de bruit active, le bruit ambiant est atténué seulement par les oreillettes rembourrées.Le casque est fourni avec :Son prix :