Écouteurs intra-auriculaires semi-professionnels Fender CXA1 : le test

Des écouteurs pensés pour le grand public

Design & ergonomie : qualité professionnelle

Performance : des aigus un peu légers

Le verdict de Clubic

Modifié le 15/09/2017 à 15h50

Après une première génération d'reprenant les modèles de la société, rachetée par Fender en 2016, la marque américaine revient sur le devant de la scène avec une nouvelle paire à destination des utilisateurs les plus nomades.Positionnés en entrée de gamme, avec un tarif avoisinant les 90€, lespromettent qualité d'écoute, confort et facilité d'utilisation sans pour autant faire sauter la banque. De quoi venir concurrencer certaines références de chez Shure, Westone ou encore RHA ? On fait le point.Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit tour du propriétaire. Livrés dans un packaging offrant un aperçu direct sur leur conception, les écouteurs s'accompagnent d'un. Embouts de différentes tailles, adaptateur avion et étui de protection rigide, les écouteurs de Fender sont clairement pensés pour les audiophiles ayant la bougeotte. À première vue, l'ensemble offre une, avec une construction solide et des finitions soignées.En eux-mêmes, les écouteurs se différencient néanmoins de la plupart desauxquels nous sommes habitués. Le design se rapproche ici de celui de modèles IEMs, généralement réservés aux musiciens et autres producteurs. Un choix audacieux, mais pas dénué d'intérêt puisque les CXA1 apportent un excellent compromis entre confort et stabilité une fois enfoncés dans les oreilles.Pour cela, il faudra évidemment opter pour desà sa morphologie, mais chacun devrait pouvoir y trouver son compte parmi lesproposées par le constructeur. Une fois en place, il est possible de profiter de sa musique pendant plusieurs heures, sans ressentir la moindre douleur. Clairement pas le cas de tous les modèles intra-auriculaires !Un peu plus dans les détails, c'est tout d'abord lades écouteurs qui saute aux yeux. Proposés en(noir, blanc ou bleu), ils présentent une coque en plastique rigide badgée du logo de la marque. La face interne est de son côté translucide, pour un visuel clairement réussi. Simple et efficace, pas grand-chose à redire de ce côté-là !Comme sur la majorité des, le câble viendra ensuite se placer par-dessus l'oreille avant de retomber sur les clavicules. À la différence des autres modèles de la gamme, le câble desn'est cependant pas amovible, mais a la particularité d'intégrer une véritable. Depuis ses trois boutons, on pourra facilement passe d'une piste à l'autre, ajuster le volume sonore ou même décrocher un appel téléphonique sans sortir son smartphone de sa poche.La connexion s'effectue via un, et l'adaptateur avion présent dans la boite pourra se montrer pratique si l'on souhaite profiter de certains films ou séries pendant ses voyages. Les écouteurs offrent de plus une, de quoi parfaitement créer sa petite bulle dans les transports une fois les oreillettes bien enfoncées dans les canaux auditifs.Côté spécificités, lesintègrent des, affichant une, uneet une réponse en. A l'écoute, les écouteurs de Fender présentent un rendu plaisant, qui saura s'adapter à une majorité de styles musicaux. Les amateurs de Rock et de Pop y trouveront évidemment leur compte, mais pas seulement !Le bas du spectre est à l'honneur, apportant une certaine chaleur mais également un léger effet de masquage sur l'entrée des médiums. En pratique,, mais l'ensemble reste globalement riche et agréable. On apprécie notamment la belle présence des médiums, avec des parties vocales parfaitement intelligibles. Difficile d'en dire autant des aigus, qui peinent un peu à trouver leur place. Un trait de caractéristique que l'on retrouve néanmoins sur la plupart des IEMs.Pour cette première paire réellement pensée pour les utilisateurs nomades, Fender s'en sort de façon plus que correcte. Livrés avec de nombreux accessoires et une télécommande complète, lesproposent une expérience différente des intra-auriculaires classiques et pourraient se faire une petite place dans le cœur des musiciens et audiophiles à la recherche d'une paire à la fois confortable et abordable (79,50€).S'ils auront probablement du mal à s'imposer face aux, proposés à un tarif relativement similaire, ils auront l'avantage d'être bien plus polyvalents. De quoi en faire une bonne alternative ?