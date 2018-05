Bon plan : 9 casques Mpow à -25% chez Amazon, à partir de 11,99 euros

Des casques pour tous

Notre premier bon plan du jour, on le doit à Amazon qui propose une réduction de 25% sur neuf casques de la marque Mpow. De quoi permettre à tous de trouver son bonheur, puisqu'il est possible de découvrir des casques audio classiques, des modèles orientésou bien une version pour enfant.Si la réduction d'un quart du prix ne suffit pas à vous convaincre, sachez que les casques de la marque Mpow sont proposés à un tarif très abordable. Le modèle enfant ne vous coûtera par exemple que 11,99 euros, tandis que les autres n'excèderont pas 26,40 euros.Si les casques de la marque Mpow sont assez peu connus, ils bénéficient de très bonnes critiques grâce à leur bon rapport qualité prix. Mis à part le modèle enfant qui est uniquement filaire, ils proposent tous une connexion Bluetooth 4.0, mais peuvent aussi être connectés en filaire pour épargner la batterie interne, qui sert à gérer les différents modes d'écoutes, puisque certains modèles proposent aussi une réduction passive du bruit.Si les modèles « classiques », proposent des coussinets supra-auriculaires, les casques orientésdisposent d'un système circum-aural qui en augmente le confort sur la durée. Le casque enfant, pour sa part, dispose de plusieurs fonctionnalités très intéressantes, comme un port jack permettant de relier un second casque, afin de partager l'écoute, un limiteur de de volume bloqué à 85 dB, ou encore des matériaux de construction adaptés aux plus petits (qualité alimentaire).