Bon Plan : le casque Sennheiser Momentum On Ear2 à 99€ au lieu de 199€

Une offre pour les utilisateurs Android

Sobre et efficace

Modifié le 17/04/2018 à 16h31

Avec un rabais de 50%, cette offre pour le Sennheiser Momentum 2.0 OnEar G est une véritable aubaine. Cette promotion s'inscrit dans le cadre de la Semaine des Technologies Nomades lancée par Amazon, et qui dure jusqu'au 22 avril prochain. L'occasion d'acquérir cet excellent casque à bas prix.Attention toutefois, car cette offre ne concerne que les Sennheiser Momentum 2.0 OnEar G version Android. Les utilisateurs Apple bénéficient eux-aussi d'une ristourne, mais bien moins importante puisque le casque tombe « seulement » à 140 euros, soit une ristourne d'environ 30%.Avec sa gamme Momentum, Sennheiser a réussi à allier la qualité légendaire de ses produits à un design esthétique poussé. Cette deuxième itération en est la parfaite illustration avec son châssis en aluminium habillé de cuir, et ses performances sonores haut de gamme.Ce Sennheiser Momentum 2.0 OnEar G est, comme son nom l'indique, un casque supra-auriculaire. Comprenez par-là qu'il vient se positionner sur l'oreille et non pas autour. Un détail qui, s'il diminue un peu l'isolation phonique, n'enlève rien à la précision du rendu des sons. De nombreux accessoires, comme une télécommande faisant aussi office de kit main libre, ou une pochette de transport sont fournis avec ce casque qui n'a plus rien à prouver.