Bose : le casque QC35 II comportera un bouton Google Assistant

Le prochain casque de Bose pourra lancer Google Assistant

Quelles nouveautés par rapport au Quiet Comfort 35 ?

Modifié le 15/09/2017 à 16h13

Bose est sur le point d'annoncer le lancement de la nouvelle version de son casque anti-bruit Quiet Comfort 35, sobrement baptisé Quiet Comfort 35 II. En août dernier, le sitenous apprenait que Bose avait accidentellement inclus une image d'un casque non commercialisé dans une de ses newsletter marketing. On sait désormais qu'il s'agissait du Quiet Comfort 35 II et que sa principale différence avec le modèle d'origine tient en la présence de Google Assistant.Le Quiet Comfort 35 II présenterait donc un nouveau bouton, intitulé « Action button » (bouton d'action), qui permettrait d'activer Google Assistant. Il suffira d'appuyer sur le bouton pour que Google Assistant réponde à vos questions d'ordre général, envoie ou relise vos textos, contrôle la musique et effectue d'autres tâches à partir de votre smartphone. Sur l'emballage de son casque, Bose vante un « Google Assistant intégré », bien que cela puisse paraître un peu exagéré, dans la mesure où vous aurez tout de même besoin de votre smartphone pour que Google Assistant fonctionne.Le casque Quiet Comfort 35 II devrait être bientôt disponible à la vente. En effet, un utilisateur de Reddit affirme avoir vu une photo de son carton d'emballage sur un site de commerce en ligne.A priori, la présence de Google Assistant sera la seule nouveauté majeure du Quiet Comfort 35 II par rapport à l'ancien modèle. Il se peut que la durée de la batterie ait été améliorée mais en dehors de cela, aucun changement notable ne devrait voir le jour sur ce casque, qui offre l'une des meilleures fonctions de suppression du bruit.